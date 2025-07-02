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鑽石最重要的那個C 切割炫技打造全新設計閃耀指尖

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon水滴形耳環，68,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon水滴形耳環，68,000元。圖／Swarovski提供

奧地利品牌Swarovski百餘年來以精準切割的水晶技術聞名，如今也將品牌精妙的光影掌握與切割經驗技運用於Swarovski Created Diamonds培育鑽石上，打造出最新Octagon系列高級珠寶，包括吊墜、耳環、手鍊和戒指等均採用包鑲工藝鑲嵌八角形切割的Swarovski Created Diamonds培育鑽石。

Octagon系列鑽石珠寶以全球創意總監Giovanna Engelbert在2021年推出的設計為靈感，全新切割技藝重塑了傳統八角形切割，整體更為流暢纖長，融匯了冠部的階梯式切割和亭部的公主方形切割以共57個刻面詮釋精湛工藝：其中亭部32個，冠部24個，檯面1個，創造出比標準祖母綠式切割或法國麵包長方形切割更耀眼的火光。

而以完美車工聞名的美國現代鑽石品牌Hearts On Fire則迎來全新以愛為名的LOVE婚戒系列，每只戒指都鑲嵌採用品牌特色切割的閃亮鑽石。LOVE Chevron結婚對戒在仔細打磨的K金戒圈鐫刻獨特細節；當代極簡美學則展現在LOVE Floating Diamond結婚對戒的設計上，兩只纖巧的戒圈以多顆飄懸的鑽石相連，象徵愛意恆久縈繞、日夜相隨；LOVE Satin Finish結婚對戒的密鑲鑽石在光滑的緞面K金戒圈綻放光彩；BARRE Eternity結婚對戒則結合簡約時尚的現代感與低調的優雅完美融合，整排飄懸鑽石圍繞邊緣翩翩起舞，以鑽石光輝頌揚愛情的寧靜力量。

Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon鍊墜，78,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon鍊墜，78,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石推出全新Octagon系列。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石推出全新Octagon系列。圖／Swarovski提供
（由上至下）Hearts On Fire LOVE Floating Diamond Eternity鉑金玫瑰金結婚對戒，69,000元；LOVE Floating Diamond 鉑金玫瑰金結婚對戒，58,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由上至下）Hearts On Fire LOVE Floating Diamond Eternity鉑金玫瑰金結婚對戒，69,000元；LOVE Floating Diamond 鉑金玫瑰金結婚對戒，58,000元。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire發佈以愛為名的LOVE全新婚戒系列。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire發佈以愛為名的LOVE全新婚戒系列。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Hearts On Fire LOVE Chevron鉑金玫瑰金結婚對戒，69,000元；LOVE Chevron鉑金玫瑰金結婚對戒，60,000元。圖／Hearts On Fire提供
（由左至右）Hearts On Fire LOVE Chevron鉑金玫瑰金結婚對戒，69,000元；LOVE Chevron鉑金玫瑰金結婚對戒，60,000元。圖／Hearts On Fire提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon環戒。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon環戒。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon包邊戒指，68,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon包邊戒指，68,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon耳釘，55,000元。圖／Swarovski提供
Swarovski Created Diamonds培育鑽石Octagon耳釘，55,000元。圖／Swarovski提供

品牌 結婚 鑽石

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