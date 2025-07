鑽石最重要的那個C 切割炫技打造全新設計閃耀指尖

奧地利品牌Swarovski百餘年來以精準切割的水晶技術聞名,如今也將品牌精妙的光影掌握與切割經驗技運用於Swarovski Created Diamonds培育鑽石上,打造出最新Octagon系列高級珠寶,包括吊墜、耳環、手鍊和戒指等均採用包鑲工藝鑲嵌八角形切割的Swarovski Created Diamonds培育鑽石。

Octagon系列鑽石珠寶以全球創意總監Giovanna Engelbert在2021年推出的設計為靈感,全新切割技藝重塑了傳統八角形切割,整體更為流暢纖長,融匯了冠部的階梯式切割和亭部的公主方形切割以共57個刻面詮釋精湛工藝:其中亭部32個,冠部24個,檯面1個,創造出比標準祖母綠式切割或法國麵包長方形切割更耀眼的火光。