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鑽石最重要的那個C 切割炫技打造全新設計閃耀指尖
奧地利品牌Swarovski百餘年來以精準切割的水晶技術聞名，如今也將品牌精妙的光影掌握與切割經驗技運用於Swarovski Created Diamonds培育鑽石上，打造出最新Octagon系列高級珠寶，包括吊墜、耳環、手鍊和戒指等均採用包鑲工藝鑲嵌八角形切割的Swarovski Created Diamonds培育鑽石。
Octagon系列鑽石珠寶以全球創意總監Giovanna Engelbert在2021年推出的設計為靈感，全新切割技藝重塑了傳統八角形切割，整體更為流暢纖長，融匯了冠部的階梯式切割和亭部的公主方形切割以共57個刻面詮釋精湛工藝：其中亭部32個，冠部24個，檯面1個，創造出比標準祖母綠式切割或法國麵包長方形切割更耀眼的火光。
而以完美車工聞名的美國現代鑽石品牌Hearts On Fire則迎來全新以愛為名的LOVE婚戒系列，每只戒指都鑲嵌採用品牌特色切割的閃亮鑽石。LOVE Chevron結婚對戒在仔細打磨的K金戒圈鐫刻獨特細節；當代極簡美學則展現在LOVE Floating Diamond結婚對戒的設計上，兩只纖巧的戒圈以多顆飄懸的鑽石相連，象徵愛意恆久縈繞、日夜相隨；LOVE Satin Finish結婚對戒的密鑲鑽石在光滑的緞面K金戒圈綻放光彩；BARRE Eternity結婚對戒則結合簡約時尚的現代感與低調的優雅完美融合，整排飄懸鑽石圍繞邊緣翩翩起舞，以鑽石光輝頌揚愛情的寧靜力量。
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