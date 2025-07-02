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華麗夏季穿搭的秘訣是首飾！海洋風光、宮廷風最強細節來了

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Les Néréides小小凡爾賽金色百合花與淡水珍珠耳環，7,200元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides小小凡爾賽金色百合花與淡水珍珠耳環，7,200元。圖／惇聚國際提供

Pandora全新Pandora Timeless系列以充滿夏季感的彩色寶石搭配鍍14K金或925銀材質金屬，推出百搭的網球手鍊和圈式耳環等經典設計。Pandora Moments的吊墜則從海星、貝殼、海馬等海洋寶藏中汲取靈感，運用多種透明寶石與琺瑯工藝，融合綠松石、卡布里藍與珊瑚橘等色彩，打造出一系列充滿夏季度假氣息的吊飾。

而今夏Les Néréides與凡爾賽宮的聯名系列，設計靈感汲取自路易十四的象徵意涵、宮殿中的建築元素，以及凡爾賽花園的景緻。花園中的神話花卉紫苑花（Aster）、象徵王室的百合花、到深受新古典主義建築師喜愛的茛苕葉（Acanthus）， 每一個元素都呼應凡爾賽宮古典藝術的靈感來源。因為路易十四曾被稱為「太陽王」，有一系列珠寶以太陽王圖騰為主角，盛放的花卉色彩與皇家藍、金色與陽光交織，成為大世紀（Grand Siècle）永恆不變的象徵。

agete 35周年限定系列，分別以現代、復古、經典三種風格演繹「王冠」主題，象徵榮耀、堅定與歷練後的光芒。蕾絲冠冕系列靈感來自英國女王的王冠，設計融合了與agete標誌相同的貝殼線條，並以細緻的鏤空花紋呈現；皇冠系列包括雙色貝殼獅子浮雕墜飾與印章造型戒指，展現榮耀與優雅力量；加冕典禮系列刻畫「加冠」的瞬間，象徵系列則以「象徵之物」作為創作核心，透過權杖等古代王室與骨董珠寶文化的經典符號，傳遞守護與祝福。

Les Néréides小小凡爾賽粉藍花卉與珍珠母貝項鍊，12,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides小小凡爾賽粉藍花卉與珍珠母貝項鍊，12,000元。圖／惇聚國際提供
PANDORA夏季系列海馬吊飾，3,080元。圖／Pandora提供
PANDORA夏季系列海馬吊飾，3,080元。圖／Pandora提供
Pandora 2025夏季系列新品。圖／Pandora提供
Pandora 2025夏季系列新品。圖／Pandora提供
Pandora 2025夏季系列新品。圖／Pandora提供
Pandora 2025夏季系列新品。圖／Pandora提供
PANDORA夏季系列松綠海龜迷你吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
PANDORA夏季系列松綠海龜迷你吊飾，1,880元。圖／Pandora提供
Pandora 2025夏季系列新品。圖／Pandora提供
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agete 35周年限定加冕典禮戒指，19,700元。圖／惇聚國際提供
agete 35周年限定加冕典禮戒指，19,700元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides 小小凡爾賽羅蘭與切割水晶項鍊，8,500元；紫羅蘭手鍊，6,400元；紫羅蘭與切割水晶戒指，7,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides 小小凡爾賽羅蘭與切割水晶項鍊，8,500元；紫羅蘭手鍊，6,400元；紫羅蘭與切割水晶戒指，7,000元。圖／惇聚國際提供
PANDORA夏季系列鳥居串飾，2,580元。圖／Pandora提供
PANDORA夏季系列鳥居串飾，2,580元。圖／Pandora提供
Les Néréides小小凡爾賽太陽王與藍色切割水晶耳環，4,000元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides小小凡爾賽太陽王與藍色切割水晶耳環，4,000元。圖／惇聚國際提供
agete 35周年限定皇冠浮雕墜飾，16,400元。圖／惇聚國際提供
agete 35周年限定皇冠浮雕墜飾，16,400元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides小小凡爾賽藍色太陽王項鍊，9,800元。圖／惇聚國際提供
Les Néréides小小凡爾賽藍色太陽王項鍊，9,800元。圖／惇聚國際提供
agete 35周年限定墜飾手鍊，65,500元。圖／惇聚國際提供
agete 35周年限定墜飾手鍊，65,500元。圖／惇聚國際提供
agete 35周年限定加冕典禮墜飾，16,400元。圖／惇聚國際提供
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建築師 英國女王

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