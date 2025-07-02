華麗夏季穿搭的秘訣是首飾！海洋風光、宮廷風最強細節來了

Pandora全新Pandora Timeless系列以充滿夏季感的彩色寶石搭配鍍14K金或925銀材質金屬，推出百搭的網球手鍊和圈式耳環等經典設計。Pandora Moments的吊墜則從海星、貝殼、海馬等海洋寶藏中汲取靈感，運用多種透明寶石與琺瑯工藝，融合綠松石、卡布里藍與珊瑚橘等色彩，打造出一系列充滿夏季度假氣息的吊飾。

而今夏Les Néréides與凡爾賽宮的聯名系列，設計靈感汲取自路易十四的象徵意涵、宮殿中的建築元素，以及凡爾賽花園的景緻。花園中的神話花卉紫苑花（Aster）、象徵王室的百合花、到深受新古典主義建築師喜愛的茛苕葉（Acanthus）， 每一個元素都呼應凡爾賽宮古典藝術的靈感來源。因為路易十四曾被稱為「太陽王」，有一系列珠寶以太陽王圖騰為主角，盛放的花卉色彩與皇家藍、金色與陽光交織，成為大世紀（Grand Siècle）永恆不變的象徵。