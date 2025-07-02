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Grand Seiko台北101旗艦店再開幕 一展洗鍊風大和美學
台北101購物中心是精品品牌的一級戰場之一，同時也是台北接軌國際時尚消費的重要通路。高級日系製表品牌Grand Seiko日前為品牌101旗艦店重新開幕，包含日本總社多位高層、日本精工表總社設計總監鎌田淳一親臨台灣，品牌四月在日內瓦發表的「東京獅」Tokyo Lion新表SLGC009也抵達台灣，讓日內瓦、東京、台北0時差。
全新空間將Grand Seiko發源地：日本信州、岩手與東北地區的自然元素融入無形的設計語彙，自然、柔和、靜謐，且帶有高級感；內部除了有約兩坪的VIP空間，同時陳列了9RA2的機芯拆解、令人大開眼界，此外未來將正式運作的維修空間也配有專屬技師，讓Grand Seiko台北101旗艦店同時提供更進階的售後服務。
「東京獅」Tokyo Lion表款屬於Grand Seiko Sport系列，並首次採用高強度的鈦金屬為表殼，加上稜角分明的表殼、表圈，展現了日系高級品牌少見的陽剛粗獷，甚至像膠表帶的內側還有著可愛的「貓掌」細節，展現了大貓的萌萌一面；不僅如此，新款Tokyo Lion腕表並使用高振頻的Tentagraph 9SC5機芯，帶來三日動力儲存，精準度達日差+5至–3秒。
Grand Seiko台北101旗艦店已於日前全新改裝完後，可逕行前往台北101購物中心一樓，或洽02-8101-7914，提前預約鑑賞。
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