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Grand Seiko台北101旗艦店再開幕 一展洗鍊風大和美學

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Grand Seiko台北101旗艦店。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko台北101旗艦店。圖／Grand Seiko提供

台北101購物中心是精品品牌的一級戰場之一，同時也是台北接軌國際時尚消費的重要通路。高級日系製表品牌Grand Seiko日前為品牌101旗艦店重新開幕，包含日本總社多位高層、日本精工表總社設計總監鎌田淳一親臨台灣，品牌四月在日內瓦發表的「東京獅」Tokyo Lion新表SLGC009也抵達台灣，讓日內瓦、東京、台北0時差。

全新空間將Grand Seiko發源地：日本信州、岩手與東北地區的自然元素融入無形的設計語彙，自然、柔和、靜謐，且帶有高級感；內部除了有約兩坪的VIP空間，同時陳列了9RA2的機芯拆解、令人大開眼界，此外未來將正式運作的維修空間也配有專屬技師，讓Grand Seiko台北101旗艦店同時提供更進階的售後服務。

「東京獅」Tokyo Lion表款屬於Grand Seiko Sport系列，並首次採用高強度的鈦金屬為表殼，加上稜角分明的表殼、表圈，展現了日系高級品牌少見的陽剛粗獷，甚至像膠表帶的內側還有著可愛的「貓掌」細節，展現了大貓的萌萌一面；不僅如此，新款Tokyo Lion腕表並使用高振頻的Tentagraph 9SC5機芯，帶來三日動力儲存，精準度達日差+5至–3秒。

Grand Seiko台北101旗艦店已於日前全新改裝完後，可逕行前往台北101購物中心一樓，或洽02-8101-7914，提前預約鑑賞。

VIP空間內，並有著9RA2機芯的拆解、令人大開眼界。圖／Grand Seiko提供
VIP空間內，並有著9RA2機芯的拆解、令人大開眼界。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko日本長官於現場一同合影。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko日本長官於現場一同合影。圖／Grand Seiko提供
日本精工表總社設計總監鎌田淳一。圖／Grand Seiko提供
日本精工表總社設計總監鎌田淳一。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko甫為台北101旗艦店重新開幕。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko甫為台北101旗艦店重新開幕。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Sport系列「東京獅」Tokyo Lion腕表，超級鈦金屬表殼、高振頻機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能，47萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Sport系列「東京獅」Tokyo Lion腕表，超級鈦金屬表殼、高振頻機芯、時間與日期顯示、計時碼表功能，47萬元。圖／Grand Seiko提供

台北101 品牌 日本

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