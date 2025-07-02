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華泰名品城今夏新櫃預告 全台最大泡泡瑪特8月將進駐

聯合報／ 記者江佩君／台北即時報導
全台最大的泡泡瑪特POPMART，預計8月將以最新店型插旗華泰名品城二期廣場。圖／華泰名品城提供
全台最大的泡泡瑪特POPMART，預計8月將以最新店型插旗華泰名品城二期廣場。圖／華泰名品城提供

迎接暑假大檔，桃園GLORIA OUTLETS華泰名品城宣布新品牌進駐，7月中旬將有美國輕奢品牌Marc Jacobs於三期開幕，8月則有全台最大的泡泡瑪特POPMART以最新店型插旗二期廣場，據了解，這間泡泡瑪特並非Outlet店型，會同時提供正價商品與Outlet特殊商品。

華泰名品城夏日檔期即日起至8月31日開檔，同時將園區打造為充滿度假風情的夏威夷小島，同時，歷時4個月改裝的一期美食街新登場，共18家餐飲品牌全新進駐，迎接暑假出遊逛街人潮。

GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理劉亭君表示，華泰名品城今年底將邁入第十年，積極強化零售、餐飲品牌的獨特性與豐富度，去年起打造了三期餐飲聚落，今年一期美食街擴增為18個品牌，同時提升用餐環境。除了即將開幕的Marc Jacobs Outlet，北台灣最大的adidas Outlet也將落腳三期，販售更完整的adidas產品線。暑期壓軸登場的還有全台佔地最大的POP MART。

夏日購物精品服飾家電下殺3折起，Marc Jacobs繽紛條紋海灘包限時6折，原價14,500元、Outlet價不用9,000元就能帶走；John Varvatos抽象花卉襯衫Outlet價3,840；夏天玩水必備，AIR SPACE與網紅阿圓的獨家聯名格紋撞色比基尼下殺3折，折後整套800元有找；Philips推出YAMAZEN 6吋循環扇Outlet價699元。

華泰名品城夏日檔期將園區打造為充滿度假風情的夏威夷小島。圖／華泰名品城提供
華泰名品城夏日檔期將園區打造為充滿度假風情的夏威夷小島。圖／華泰名品城提供
華泰名品城夏日檔期將園區打造為充滿度假風情的夏威夷小島。圖／華泰名品城提供
華泰名品城夏日檔期將園區打造為充滿度假風情的夏威夷小島。圖／華泰名品城提供
Marc Jacobs THE系列條紋海灘包原價14,500元，特價8,700元。圖／華泰名品城提供
Marc Jacobs THE系列條紋海灘包原價14,500元，特價8,700元。圖／華泰名品城提供
華泰名品城一期美食街改裝新登場。圖／華泰名品城提供
華泰名品城一期美食街改裝新登場。圖／華泰名品城提供

品牌 泡泡瑪特 華泰名品城

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