圓山飯店全包！Moisteane海外獎勵旅遊首站 日本旅客：還想再來

來自日本的知名美容保養品牌「モイスティーヌ（Moisteane）」，由秋本社長親自率領旗下超過400名菁英會員，來台展開4天3夜的獎勵旅遊行程。除了包下台北圓山本館的所有客房，也在夜空中點燈，為旅客留下難忘回憶。這是モイスティーヌ自新冠疫情後，首次舉辦的海外獎勵旅遊活動，選擇台灣作為疫後重啟的第一站，別具意義。

為了此次旅遊，秋本社長於去年7月即親自來台考察踩線，他認為，台灣在疫後的觀光接待、城市魅力與旅遊服務已全面恢復、甚至更臻成熟，因此做出「將會員獎勵旅遊安排在台灣」的重要決定。經過一年與承辦旅行社「JTB台灣」溝通、做更細緻的規劃與籌備，行程於近日圓滿落幕。

此次旅行全團下榻具有歷史意義與高端接待水準的台北圓山大飯店，モイスティーヌ更特別包下圓山本館的客房，並在飯店場域展示公司標誌與視覺設計元素，作為獎勵旅遊的專屬布置，讓與會會員感受到企業的用心及台灣的熱情歡迎。

這場疫後首次的海外「Moisteane大會」，主辦單位特別規劃了多達13種豐富多元的OP（Optional Tour）行程，涵蓋自然風光、歷史人文、美食饗宴與身心療癒等主題，廣受好評。來自東京的會員參加「台北101與永康街散策」行程後表示，「從高樓俯瞰台北市景，再到鼎泰豐享用小籠包，最後在永康街悠閒散步，這樣的安排非常貼心又充實。」

而選擇「北投溫泉與壽喜燒吃到飽」的福岡會員則笑說，「能在旅途中泡湯放鬆，還能大啖壽喜燒，真是太幸福了！台灣的服務也讓人感到非常溫暖。」針對喜愛自然與歷史的旅客，「淡水紅毛城與老街」、「陽明山花鐘」、「野柳地質公園與基隆夜市」等行程也深受歡迎。

參加「野柳與基隆散策」的名古屋會員表示，「女王頭比想像中還壯觀，夜市的海鮮也超級新鮮，這趟旅程讓我對台灣有了全新的認識。」此外，主辦單位也安排了「足部按摩體驗」、「占卜文化巡禮」、「高爾夫球一日遊」等特色行程，滿足不同旅族的需求。

多位參加者表示，這些行程不僅豐富了大會的內容，也讓他們對台灣留下深刻印象，紛紛表示「還想再來！」而在眾多行程中，「九份十分半日遊」特別受到日本旅客的喜愛，參加此行程的大阪會員分享，「九份的山城風情讓我彷彿走進了電影場景，老街上的芋圓甜品和茶香四溢的茶館都令人難忘。」她也提到，特別喜歡沿著石階緩步而上，兩旁的紅燈籠與古色古香的建築交織出濃濃的懷舊氛圍。