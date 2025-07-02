百貨餐飲激戰 高端Buffet吃到飽比拚、另闢早午餐商機

暑假來臨，正是百貨餐飲最熱鬧的重要大檔。這幾年吃到飽餐廳成為民眾聚餐熱愛的選擇，也從早期的競價量轉向到多元需求的戰場，發展出各式主題型態，因來客多、業績高，成為百貨重點招商餐飲項目，甚至是餐飲業種標配。

近期有欣葉國際餐飲旗下高端日式吃到飽品牌「NAGOMI 雅」二店進駐新光三越台北信義新天地A8，目7月訂位已9成滿，微風廣場則導入「旭集和食集錦」，緊接著「旭集」再前進新光三越台南新天地6樓，將於7月9日開幕，也是台南首間旭集。新光三越、微風均表示，兩家吃到飽餐廳進駐後，挹注來客成長尤其以家庭客居多。

「NAGOMI 雅」採「新店而非分店」策略，訴求每一家店皆以不同地區的飲食文化為主題設計，二店進駐新光三越台北信義新天地A8 7樓特別聚焦京都文化，空間設計取自平安京時期貴族宅邸「寢殿造」結構，可容納243席的開放空間以及7間適合6至12人包廂。餐點延續日本傳統會席流程，涵蓋「先付、吸物、向付、燒物、煮物、揚物、醋物、食事、水菓子」料理，平假日合計共備有143道和食美饌與42款飲品，價格為平日午餐每位1,380元起，平日晚餐1,580元起，例假日全天1,780元起（均需另加10%服務費）。

Chill感十足的早午餐也是受到歡迎的餐飲型態。位於新光三越A11的「M One Cafe」原本就以早午餐聞名，過去百貨店於11點營業，現在提前至上午9點全面開放用餐，成為信義商圈早晨用餐的新選擇。另外新光三越A9的「WILDWOOD」也搶攻早午餐市場，推出全新周末早午餐「WILD BRUNCH」，每周六、日11點至下午5點限定供應主廚設計多款料理，包括炭烤台塑牛小排、戰斧豬排、煙燻牛前胸肉三明治、燻鮭魚酪梨開放三明治等。午後2點至5點推出「WILD HOUR」時段，凡單點任一餐點即可加價299元享飲品無限暢飲。

台灣消費者對餐飲需求不斷進化，品項多變口味多元，造就百貨多樣化餐飲型態，微風指出，餐飲招商也需不斷進行調整，持續導入多樣化餐飲型態與主題，從平價選擇到高端餐廳皆涵蓋在招商策略，最近開幕新餐廳包括百貨獨家餐飲「瀧厚Set Meal」與「金叉子義廚」進駐微風信義。