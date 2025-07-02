2025「亞洲50」最佳調酒師是他！來自香港、Andrew Ho獲最高榮譽

2025 年度「亞洲50最佳酒吧 （Asia's 50 Best Bars）」公布第一個獎項——「ALTOS同業票選最佳調酒師大獎 （Altos Bartenders' Bartender Award）」，由來自香港、在廣州創立「 廟前冰室（Hope & Sesame） 」酒吧的何膺惠 （Andrew Ho）獲得。該獎項由2025 年度亞洲最佳酒吧提名的調酒師獨立票選，也是今年唯一一個由同行評審的獎項。

何膺惠畢業於瑞士著名的洛桑酒店管理學院（École Hôtelière de Lausanne），之後加入香港君悅酒店集團，在短短三年內迅速晉升為餐飲助理總監。他2016年與合夥人共同創立廣州首間地下雞尾酒吧 「廟前冰室 」，並連續六年登上「亞洲50最佳酒吧」榜單， 2024年排名第14，並連續兩年贏得「The Best Bar in Mainland China」殊榮。

2016年3月開業的「廟前冰室 」，位於歷史悠久的廣州老街東山口區，隱藏於一道傳統後港茶餐廳店門之後。自開業而來，何膺惠一直推陳出新，期望突破雞尾酒的界限，以離心澄清、低溫浸泡、慢煮與旋轉蒸餾等創新調酒技巧，顛覆傳統而保守的酒吧文化。 他認為，一間頂尖的雞尾酒吧，必須擁有鮮明個性與浪漫情調。「酒吧不應只是個場地，更應是一場由神秘感、歷史傳統與背後故事交織而成的獨特體驗。」

「能夠獲得一眾傑出業界同行與同事們的認可，我的家人、團隊和我本人都深感榮幸。」何膺惠表示：「獲獎令人振奮，但我的工作尚未完成。我將堅定不移、繼續努力，肩負起啟發與指導新一代調酒師的重任。」

2025年度「亞洲50最佳酒吧」完整得獎名單，將於7月15日在澳門舉行的現場頒獎典禮上揭曉。

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