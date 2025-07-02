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2025「亞洲50」最佳調酒師是他！來自香港、Andrew Ho獲最高榮譽

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
何膺惠（Andrew Ho）獲得2025年「亞洲50最佳酒吧 」的「ALTOS同業票選最佳調酒師大獎」。圖／Asia's 50 Best Bars提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
何膺惠（Andrew Ho）獲得2025年「亞洲50最佳酒吧 」的「ALTOS同業票選最佳調酒師大獎」。圖／Asia's 50 Best Bars提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

2025 年度「亞洲50最佳酒吧 （Asia's 50 Best Bars）」公布第一個獎項——「ALTOS同業票選最佳調酒師大獎 （Altos Bartenders' Bartender Award）」，由來自香港、在廣州創立「 廟前冰室（Hope & Sesame） 」酒吧的何膺惠 （Andrew Ho）獲得。該獎項由2025 年度亞洲最佳酒吧提名的調酒師獨立票選，也是今年唯一一個由同行評審的獎項。

何膺惠畢業於瑞士著名的洛桑酒店管理學院（École Hôtelière de Lausanne），之後加入香港君悅酒店集團，在短短三年內迅速晉升為餐飲助理總監。他2016年與合夥人共同創立廣州首間地下雞尾酒吧 「廟前冰室 」，並連續六年登上「亞洲50最佳酒吧」榜單， 2024年排名第14，並連續兩年贏得「The Best Bar in Mainland China」殊榮。

2016年3月開業的「廟前冰室 」，位於歷史悠久的廣州老街東山口區，隱藏於一道傳統後港茶餐廳店門之後。自開業而來，何膺惠一直推陳出新，期望突破雞尾酒的界限，以離心澄清、低溫浸泡、慢煮與旋轉蒸餾等創新調酒技巧，顛覆傳統而保守的酒吧文化。 他認為，一間頂尖的雞尾酒吧，必須擁有鮮明個性與浪漫情調。「酒吧不應只是個場地，更應是一場由神秘感、歷史傳統與背後故事交織而成的獨特體驗。」

「能夠獲得一眾傑出業界同行與同事們的認可，我的家人、團隊和我本人都深感榮幸。」何膺惠表示：「獲獎令人振奮，但我的工作尚未完成。我將堅定不移、繼續努力，肩負起啟發與指導新一代調酒師的重任。」

2025年度「亞洲50最佳酒吧」完整得獎名單，將於7月15日在澳門舉行的現場頒獎典禮上揭曉。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廣州酒吧「廟前冰室」於2016年3月開業，位於歷史悠久的廣州老街東山口區。圖／Asia's 50 Best Bars提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
廣州酒吧「廟前冰室」於2016年3月開業，位於歷史悠久的廣州老街東山口區。圖／Asia's 50 Best Bars提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
調酒作品「Black Garlic Manhattan」。圖／Asia's 50 Best Bars提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
調酒作品「Black Garlic Manhattan」。圖／Asia's 50 Best Bars提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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