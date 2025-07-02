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膳魔師 THERMOS x 胡子碰碰 OHIGE no PON 暖心出擊！聯名保溫瓶、搖搖杯療癒發售中

聯合新聞網／ 有你共創
膳魔師 THERMOS x 胡子碰碰 OHIGE no PON 推出聯名商品。圖／有你共創提供
膳魔師 THERMOS x 胡子碰碰 OHIGE no PON 推出聯名商品。圖／有你共創提供

人氣狗狗「胡子碰碰 OHIGE no PON」來了！保溫瓶領導品牌膳魔師（THERMOS）首度攜手日本原創 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」，打造限定款「真空保溫瓶」及「搖搖杯」，凡購買即贈送實用度百分百的超可愛周邊商品，帶出門超吸睛！

保溫瓶專家膳魔師（THERMOS）力邀「OHIGE no PON 胡子碰碰」，延續「溫暖守護」的象徵，推出兩種款式的聯名杯，除了經典不敗的不鏽鋼「真空保溫瓶」，還推出手搖族必備的「搖搖杯」，兩款皆以「胡子碰碰 OHIGE no PON」主打橘色及黃色為設計主軸，打造限定暖色系杯身，就像把「胡子碰碰 OHIGE no PON」帶在身邊，隨時補充溫暖正能量

THERMOS 膳魔師搖搖杯_480ml + 帆布袋組。圖／有你共創提供
THERMOS 膳魔師搖搖杯_480ml + 帆布袋組。圖／有你共創提供

膳魔師（THERMOS）還為「真空保溫瓶」、「搖搖杯」個別搭配專屬好禮，要讓喜愛「OHIGE no PON 胡子碰碰」的粉絲們整組打包帶回家。購買「真空保溫瓶」即贈獨家插畫帆布包，作者金澤信為這次聯名特別繪製胡子碰碰拿著膳魔師杯子與好友分享的限定圖案，絕對值得收藏。「搖搖杯」內有攪拌網格，方便均勻攪拌各類飲品，隨杯附上環保吸管組，搭配「OHIGE no PON 胡子碰碰」立體造型飲料提袋，是享用手搖飲的完美組合，還能夠把「OHIGE no PON 胡子碰碰」帶著走！

THERMOS 不鏽鋼真空保溫瓶_710ml +提袋+吸管組。圖／有你共創提供
THERMOS 不鏽鋼真空保溫瓶_710ml +提袋+吸管組。圖／有你共創提供

有著一對大耳朵以及招牌鬍子的「OHIGE no PON 胡子碰碰」，作者是有你共創數位旗下日本插畫家金澤信，在台灣及日本擁有超高人氣，出版過多本療癒又可愛的繪本，受到許多大朋友與小朋友的喜愛，藉由溫暖又不失幽默的創作風格，傳遞滿滿正能量。

即日起凡購買膳魔師胡子碰碰「真空保溫瓶」、「搖搖杯」即享限定優惠及專屬好禮，喜歡「OHIGE no PON 胡子碰碰」的朋友千萬別錯過！

日本 朋友 能量

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