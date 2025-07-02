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岐阜山林裡的生活美學秘境 一趟療癒5感的藝術慢旅

聯合報／ 特派記者趙大智／名古屋即時報導
22TIAD大廳設計吸睛。記者趙大智／攝影
22TIAD大廳設計吸睛。記者趙大智／攝影

●從台灣飛往日本中部地區，選擇「中部國際機場」作為起點，是造訪名古屋與岐阜的絕佳選擇。名古屋市區繁華便利，融合現代設計與傳統風味，而與其比鄰的岐阜縣則保有寧靜的自然景致與深厚的文化底蘊。

在岐阜，不只能在付知峽感受森林與瀑布的療癒，體驗人氣「流水素麵」的沁涼滋味，還能走訪陶藝重鎮多治見市，親手體驗美濃燒的手作溫度。「THE GROUND MINO」更巧妙結合藝術、飲食與永續精神，是喜愛生活美學旅人的秘密天堂。這趟旅程，既有都市的精緻設計飯店，也有深山裡的夏日風物詩，讓人從身到心都獲得滋養。

★「美濃燒」發源地：親手做陶，體驗工藝美學

THE GROUND MINO在歧阜縣多治見市，當地以「美濃燒」聞名，除了可以深入了解美濃燒 1400 年歷史，參觀陶藝家極具設計感的作品，還可以圍上圍裙，親自體驗手拉坯，當手掌貼上濕潤的陶泥時，手上的作品有無限可能！事先選定喜愛的顏色和形狀，甚至連陶器底部形狀都可以任選，也能印上自己的名字。

這裡有2間義大利餐廳，結合當地陶器器皿，生活美學盡在眼前，展間各種美麗杯盤讓人目不暇給，讓人想拍10張限動，甚至還有6席的廚房，會邀請大廚到場下廚，將食器與料理風格融合，讓餐桌成為藝術的一部分。但更令人印象深刻的是，舊的不去，新的不來，THE GROUND MINO 為推動永續，設置了回收平台，鼓勵居民拿出家中不再使用的陶器器皿，放在展架上供人自由取用，「不要丟，還可以再用」。

★本町散策：漫步老屋改建的風格街道

THE GROUND MINO所在的本町街道閒逛，不但可以欣賞明治初期到昭和初期的建築之美，還能挖掘到許多老屋改建的驚喜小店，像是販售文具的喫茶小店，有家麵包咖啡店「Artigiano織部街道店」，店內法棍在石爐中烘烤，咖啡廳提供剛出爐的麵包，十分吸引人，「澤千鰻魚飯」門口的綠色小徑引人入勝，炭烤香氣十足，皮脆肉嫩鰻魚醬汁滲到日本米上，讓人垂涎欲滴。

★付知峽：不動瀑布沈靜涼爽，大啖親手夾來的流水素麵  

位在岐阜縣的付知峡入選「日本百選森林」之一，夏天避暑，秋天有楓葉，冬季曝布微微結冰成為晶瑩的冰瀑，每年來訪人數達16萬人。不動瀑布的靜和綠讓人心靈瞬間沈靜，傳說中瀑布守護神不動明王，能保佑眼睛健康，沈迷於3C的你，拍完美照就快點放下手機吧。

不動滝的「流水素麵」名不虛傳，是源自岐阜山泉水的冰涼溪水中，滑嫩的麵線一束又一束從木管流下，大家忙著夾麵、笑聲不斷，一筷出擊後夾入預先調好的哇沙米醬汁中，微嗆的沁心涼意襲來，是當地夏季必吃的清涼美食。

★鈴波本店：守口漬大根長近2米，列入金氏世界紀錄

位在名古屋市的鈴波本店，希望客人打開筷子時先享用的是丹波黑豆，白飯是來自新潟的米，湯則是使用八丁味噌。最特別的是其中一道守口漬大根，做清酒有酒粕，做味醂就有味醂粕，守口漬大根正是使用酒粕、味醂粕去醃漬大根，而這裡的大根長達1.917公尺，堪比一位籃球選手的身高，已列入金氏世界紀錄。

為了推廣產品還有給民眾手作體驗的服務，可以帶回家等發酵3個月完全就可以打開吃了。

★TIAD：萬豪合作輕奢酒店，空間超寬敞

TIAD（Tomorrow Is Another Day）位在名古屋市區，是萬豪酒店合作的輕奢型酒店，結合現代設計與舒適感，有水療設施、早餐也高評價。從房內就可以看見屋久大通公園和電視塔，飯店樓下就是地下鐵，走去商店街只要10分鐘。

TIAD最大特色就是全房型都是超大空間，完全不必擔心行李無法展開，而迷你吧也十分豐富，有免費的膠囊咖啡可以喝，可以坐在落地窗前邊欣賞風景邊端詳美麗的陶杯。浴廁分離的設計，備品頗豐富，浴缸旁擺著藍色浴鹽，讓旅人可以身心靈徹底放鬆。

15親手撈的麵格外好吃。記者趙大智／攝影
15親手撈的麵格外好吃。記者趙大智／攝影
19小朋友體驗拔大根。圖／鈴波本店提供
19小朋友體驗拔大根。圖／鈴波本店提供
24浴室也很寬敞，備品一應俱全。記者趙大智／攝影
24浴室也很寬敞，備品一應俱全。記者趙大智／攝影
4THE GROUND MINO展間設有6席的廚房，會邀請大廚到場秀手藝。記者趙大智／攝影
4THE GROUND MINO展間設有6席的廚房，會邀請大廚到場秀手藝。記者趙大智／攝影
13付知峽美景。圖／付知峽提供
13付知峽美景。圖／付知峽提供
10本町路邊的階梯頗有設計感。記者趙大智／攝影
10本町路邊的階梯頗有設計感。記者趙大智／攝影
23TIAD最大特色就是全房型都是超大空間。記者趙大智／攝影
23TIAD最大特色就是全房型都是超大空間。記者趙大智／攝影
25在TIAD享用健康早餐，色香味俱全。記者趙大智／攝影
25在TIAD享用健康早餐，色香味俱全。記者趙大智／攝影
6客製化細到可以決定碗底並有簽名。記者趙大智／攝影
6客製化細到可以決定碗底並有簽名。記者趙大智／攝影
5手拉坯體驗課有老師手把手教學。記者趙大智／攝影
5手拉坯體驗課有老師手把手教學。記者趙大智／攝影
7陶藝體驗課頗受歡迎。記者趙大智／攝影
7陶藝體驗課頗受歡迎。記者趙大智／攝影
17親眼見到大根眾人讚嘆：「好長！」記者趙大智／攝影
17親眼見到大根眾人讚嘆：「好長！」記者趙大智／攝影
20守口漬大根。圖／鈴波本店提供
20守口漬大根。圖／鈴波本店提供
11澤千門口綠意盎然。記者趙大智／攝影
11澤千門口綠意盎然。記者趙大智／攝影
12鰻魚飯配日本米十分美味。記者趙大智／攝影
12鰻魚飯配日本米十分美味。記者趙大智／攝影
18守口漬大根製作過程。記者趙大智／攝影
18守口漬大根製作過程。記者趙大智／攝影
9本町的風格建築。記者趙大智／攝影
9本町的風格建築。記者趙大智／攝影
16鈴波本店定食配守口漬大根。記者趙大智／攝影
16鈴波本店定食配守口漬大根。記者趙大智／攝影
8回收的碗盤。記者趙大智／攝影
8回收的碗盤。記者趙大智／攝影
21TIAD位在名古屋市區。記者趙大智／攝影
21TIAD位在名古屋市區。記者趙大智／攝影
14流水素麵好吃好玩。記者趙大智／攝影
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3光是裝丼飯的碗就有無數種。記者趙大智／攝影
3光是裝丼飯的碗就有無數種。記者趙大智／攝影
17親眼見到大根眾人讚嘆：「好長！」記者趙大智／攝影
17親眼見到大根眾人讚嘆：「好長！」記者趙大智／攝影
1THE GROUND MINO在歧阜縣多治見市。記者趙大智／攝影
1THE GROUND MINO在歧阜縣多治見市。記者趙大智／攝影
2當地以「美濃燒」聞名。記者趙大智／攝影
2當地以「美濃燒」聞名。記者趙大智／攝影
3光是裝丼飯的碗就有無數種。記者趙大智／攝影
3光是裝丼飯的碗就有無數種。記者趙大智／攝影

名古屋 美濃

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