岐阜山林裡的生活美學秘境 一趟療癒5感的藝術慢旅

●從台灣飛往日本中部地區，選擇「中部國際機場」作為起點，是造訪名古屋與岐阜的絕佳選擇。名古屋市區繁華便利，融合現代設計與傳統風味，而與其比鄰的岐阜縣則保有寧靜的自然景致與深厚的文化底蘊。

在岐阜，不只能在付知峽感受森林與瀑布的療癒，體驗人氣「流水素麵」的沁涼滋味，還能走訪陶藝重鎮多治見市，親手體驗美濃燒的手作溫度。「THE GROUND MINO」更巧妙結合藝術、飲食與永續精神，是喜愛生活美學旅人的秘密天堂。這趟旅程，既有都市的精緻設計飯店，也有深山裡的夏日風物詩，讓人從身到心都獲得滋養。

★「美濃燒」發源地：親手做陶，體驗工藝美學

THE GROUND MINO在歧阜縣多治見市，當地以「美濃燒」聞名，除了可以深入了解美濃燒 1400 年歷史，參觀陶藝家極具設計感的作品，還可以圍上圍裙，親自體驗手拉坯，當手掌貼上濕潤的陶泥時，手上的作品有無限可能！事先選定喜愛的顏色和形狀，甚至連陶器底部形狀都可以任選，也能印上自己的名字。

這裡有2間義大利餐廳，結合當地陶器器皿，生活美學盡在眼前，展間各種美麗杯盤讓人目不暇給，讓人想拍10張限動，甚至還有6席的廚房，會邀請大廚到場下廚，將食器與料理風格融合，讓餐桌成為藝術的一部分。但更令人印象深刻的是，舊的不去，新的不來，THE GROUND MINO 為推動永續，設置了回收平台，鼓勵居民拿出家中不再使用的陶器器皿，放在展架上供人自由取用，「不要丟，還可以再用」。

★本町散策：漫步老屋改建的風格街道

THE GROUND MINO所在的本町街道閒逛，不但可以欣賞明治初期到昭和初期的建築之美，還能挖掘到許多老屋改建的驚喜小店，像是販售文具的喫茶小店，有家麵包咖啡店「Artigiano織部街道店」，店內法棍在石爐中烘烤，咖啡廳提供剛出爐的麵包，十分吸引人，「澤千鰻魚飯」門口的綠色小徑引人入勝，炭烤香氣十足，皮脆肉嫩鰻魚醬汁滲到日本米上，讓人垂涎欲滴。

★付知峽：不動瀑布沈靜涼爽，大啖親手夾來的流水素麵

位在岐阜縣的付知峡入選「日本百選森林」之一，夏天避暑，秋天有楓葉，冬季曝布微微結冰成為晶瑩的冰瀑，每年來訪人數達16萬人。不動瀑布的靜和綠讓人心靈瞬間沈靜，傳說中瀑布守護神不動明王，能保佑眼睛健康，沈迷於3C的你，拍完美照就快點放下手機吧。

不動滝的「流水素麵」名不虛傳，是源自岐阜山泉水的冰涼溪水中，滑嫩的麵線一束又一束從木管流下，大家忙著夾麵、笑聲不斷，一筷出擊後夾入預先調好的哇沙米醬汁中，微嗆的沁心涼意襲來，是當地夏季必吃的清涼美食。

★鈴波本店：守口漬大根長近2米，列入金氏世界紀錄

位在名古屋市的鈴波本店，希望客人打開筷子時先享用的是丹波黑豆，白飯是來自新潟的米，湯則是使用八丁味噌。最特別的是其中一道守口漬大根，做清酒有酒粕，做味醂就有味醂粕，守口漬大根正是使用酒粕、味醂粕去醃漬大根，而這裡的大根長達1.917公尺，堪比一位籃球選手的身高，已列入金氏世界紀錄。

為了推廣產品還有給民眾手作體驗的服務，可以帶回家等發酵3個月完全就可以打開吃了。

★TIAD：萬豪合作輕奢酒店，空間超寬敞

TIAD（Tomorrow Is Another Day）位在名古屋市區，是萬豪酒店合作的輕奢型酒店，結合現代設計與舒適感，有水療設施、早餐也高評價。從房內就可以看見屋久大通公園和電視塔，飯店樓下就是地下鐵，走去商店街只要10分鐘。