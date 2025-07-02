林聰明沙鍋魚頭台北101店開幕全新菜色吸客 黃敏惠祝賀門庭若市

傳承三代的產業嘉義隊之一「林聰明沙鍋魚頭」，3月首度進駐台北南港LaLaport，台北101店上午開幕，插旗台北美食市場，嘉義市長黃敏惠、台北101董事長賈永婕、對外貿易發展協會董事長黃志芳等出席開幕剪綵，祝福嘉義美味擴散各地，黃敏惠歡迎大家來「嘉」作客，感受濃濃人情味與在地美食文化。

林聰明與女兒林佳慧介紹101店新推出8款主題套餐：使用1/2隻炸龍蝦的「沙鍋龍蝦套餐」、高雄永安高品質契作龍虎斑魚頭的「沙鍋龍虎斑魚頭套餐」、融合台灣夜市馳名酥炸大魷魚的「沙鍋魷魚套餐」、加入日式唐揚炸物巧思的「沙鍋炸蝦套餐」。

使用通過海洋之心永續標章驗證黃金鬼頭刀魚排的「沙鍋鬼頭刀魚排套餐」。「經典沙鍋菜套餐」主食可加價升級搭配火雞肉飯，首次推出全新主食「沙鍋河粉套餐」與「沙鍋烏龍麵套餐」，呈現台味在異地的多元可能。色香味俱全新套餐，讓賓客食指大動。

黃敏惠說，林聰明沙鍋魚頭不只是嘉義美食代表，更是親情、誠信與在地文化故事。聰明團隊注重提升顧客用餐體驗，結合在地優質食材，提供優質服務，讓消費者感受到「家鄉的味道」與「用心的料理」。感謝林聰明父女對嘉義深情與不忘本的精神，林聰明沙鍋魚頭秉持「免費加湯」精神，這份人情味，是嘉義最寶貴的價值。

黃敏惠期盼林聰明沙鍋魚頭像鼎泰豐一樣，在國際市場發光發熱，邀請大家到嘉義走走，宣傳嘉義建城321周年系列活動及城市博覽會，歡迎全國民眾前來嘉義，品味人情味、感受城市魅力。

林聰明感謝黃敏惠支持推動，讓嘉義在地的小吃文化有機會走出台灣、站上台北101國際舞台。讓嘉義品牌被看見，嘉市從被忽略「中間點」，成為備受矚目「亮點城市」，林聰明沙鍋魚頭從2輪餐車起家，一路走來非常不容易，如今能登上台灣最高地標開店，是榮耀，也是對嘉市美食最大肯定。