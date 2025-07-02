全支付攜手foodpanda 搶攻無信用卡外送族 限時享最高10%回饋
全支付與外送平台foodpanda即日起展開深度合作，開創全台首例電子支付與外送平台的跨界整合，並同步推出限時高回饋優惠活動，結合雙方數百萬活躍會員，打造涵蓋全齡、全場景的支付新生態，讓學生、熟齡等族群「無信用卡也能付款」，輕鬆享受數位生活便利。
歡慶上線，推出限時回饋活動，即日起至9月30日，凡於foodpanda使用全支付帳戶付款，享3%點數回饋，不限金額、不限次數，回饋無上限。若於7月31日前完成App登錄，單筆消費滿299元再享4%回饋；搭配國泰世華銀行、元大銀行、將來銀行、第一銀行、華泰銀行指定銀行帳戶付款，再加碼3%，活動期間最高回饋可達10%。
根據資策會調查，自2022年至2024年，選擇電子支付作為外送付款的比例成長近17%。foodpanda數據亦顯示，近7成用戶偏好線上支付，顯示數位支付便利性已成為多數消費者的首選。然而，根據聯合信用卡中心資料，25歲以下的年輕族群與65歲以上的銀髮族，信用卡使用率明顯偏低，僅占餐飲消費持卡者的9.6%與2.2%。
全支付總經理游金榮表示，此次合作是打造完整支付生活圈上的關鍵一步。透過連結銀行帳戶或現金儲值，全支付可解決「無卡族」的痛點，有效降低使用門檻，擴大使用族群。此外，根據交易數據，會員在餐飲類的交易占比達6成，且午、晚餐為高峰時段，與上班族生活節奏高度吻合。全支付目前會員已超過610萬，目標年底突破700萬，並積極拓展支付場域與跨境支付合作。
foodpanda總經理黃逸華則強調，合作不只是支付工具的整合，更是使用體驗的全面升級，期望透過開放多元支付方式，吸引更多非信用卡用戶，提升支付使用頻率，而非僅追求滲透率。未來雙方將展開更多行銷合作，深化會員導流，預計可帶來億元以上效益。
foodpanda近期也投入上億資源推動「天天65折」活動，自上線以來業績已成長逾1成，平台目前有7萬外送夥伴，其中8成為兼職，足以支應全台配送需求。針對會員服務，pandapro交易額已占過半，近期會員數也創下歷史新高，今年截至目前為止業績表現比去年更好。未來將持續優化支付結構與服務費機制，提供更多元且彈性的消費體驗。
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