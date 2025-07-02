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無懼夏熱浪！浪琴、帝舵、ORIS潛水表 海陸兩棲都有型

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
浪琴的Legend Diver潛水表今年發表了新款白色啞光面搭配黑色細節，色彩搶眼且對比鮮明。圖／Longines提供
浪琴的Legend Diver潛水表今年發表了新款白色啞光面搭配黑色細節，色彩搶眼且對比鮮明。圖／Longines提供

夏日熱浪來襲，連帶潛水表也成為市場熱門新品，像是近日便有包含浪琴、ORIS與帝舵（TUDOR）皆發表以防水為主題的運動風表款，各自聚焦在彩色手表面盤、復刻經典設計，又或是將潛水表賦予自行車賽車意念、海陸兩棲。

ORIS的Aquis系列原就鎖定潛水性能，本季並帶來Aquis Taste Of Summer日期表、Aquis日期鑽表以及Aquis Relief日期表三款新品，尺寸自36.5、43至44毫米不等，搭配上金屬彩色面盤或珍珠母貝面盤。除防水深度皆達300米，面盤配置並有黑色、銀灰色、奶油色、晨曦粉、暮光紫色，造型百搭，鑲嵌之鑽石則為實驗室培育，讓人輕鬆享受鑽石光輝，訂價約自73,800元至12萬5,000元，豐儉由人。

浪琴（Longines）的Legend Diver系列緣起於1959年的經典之作，2025年新款Legend Diver並延續雙表冠與內置旋轉表圈的設計，但搭配新一代L888.6自動上鍊機芯，同時擁有300米防水性能與ISO 6425潛水表、COSC瑞士天文台雙認證。黑、藍雙色面盤是經典好選擇，新作並加碼精鋼鍊帶搭配白色面盤、黑色時標，簡潔俐落，讓人化身水下紳士。

但潛水表也可以不那麼「規矩」，意思是擁有專業機芯與防水性能、同時帶有延伸話題。帝舵（TUDOR）的Pelagos FXD Chrono計時碼表有著100米防水性能、通過瑞士天文台認證的MT5813型自動上鍊機芯，同時表款更與知名自行車選手、也是車隊擁有者Fabian Cancellara合作，將啞黑色碳複合材質表殼搭配上搶眼的黃色細節與黑色織紋表帶，同時表圈的螺旋式測速計刻度亦是實用設計，讓車手可快速判讀平均車速，可挑戰登武嶺、也可泳探小琉球，全球限量300只，訂價店洽。

浪琴（Longines）Legend Diver復刻傳奇潛水表（L3.764.4.16.6），11萬4,700元。圖／Longines提供
浪琴（Longines）Legend Diver復刻傳奇潛水表（L3.764.4.16.6），11萬4,700元。圖／Longines提供
帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表黃色限量款，價格店洽。圖／TUDOR提供
帝舵（TUDOR）Pelagos FXD Chrono計時碼表黃色限量款，價格店洽。圖／TUDOR提供
浪琴（Longines）Legend Diver復刻傳奇潛水表（L3.764.4.90.9），10萬3,900元。。圖／Longines提供
浪琴（Longines）Legend Diver復刻傳奇潛水表（L3.764.4.90.9），10萬3,900元。。圖／Longines提供
同時結合潛水、自行車兩大話題的Pelagos FXD Chrono，底蓋並有著自行車奔馳的示意圖。圖／TUDOR提供
同時結合潛水、自行車兩大話題的Pelagos FXD Chrono，底蓋並有著自行車奔馳的示意圖。圖／TUDOR提供
Oris Aquis Taste of Summer腕表2025新作，78,900元。圖／ORIS提供
Oris Aquis Taste of Summer腕表2025新作，78,900元。圖／ORIS提供
經典的雪花式小時指針、小時時標，這次換上了黑、白、亮黃色的搶眼對比。圖／TUDOR提供
經典的雪花式小時指針、小時時標，這次換上了黑、白、亮黃色的搶眼對比。圖／TUDOR提供
Oris Aquis日期鑽表珍珠母貝面盤，13萬1,000元。圖／ORIS提供
Oris Aquis日期鑽表珍珠母貝面盤，13萬1,000元。圖／ORIS提供

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