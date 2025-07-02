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LV上海新地標！沈浸式空間「The Louis 路易號」郵輪

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
The Louis夜間外觀。圖／路易威登提供
The Louis夜間外觀。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton ，簡稱LV）於上海市中心的吳江路開打造了一艘巨輪建築造型的「The Louis 路易號」，是結合精品零售店鋪、Le Café Louis Vuitton咖啡館，以及「非凡之旅Visionary Journey」展覽空間的全新旗艦店。這個全身裝飾銀色金屬Monogram印花圖案的郵輪以品牌的旅行精神打造，從路易威登十九世紀為遠洋旅行製作旅行箱的過往中汲取靈感，同時呼應上海作為「東方門戶」的港口文化。

創立於蒸汽時代的十九世紀中葉的路易威登特意選於黃浦江畔重塑這艘「傳奇之舟」，呼應品牌以旅行為核心的發展軌跡。早在六世紀的隋唐時期，華亭、青龍等港口便已初具規模，以吳淞江為主要水路，構築起上海最早的港埠風貌。自1843年上海開埠以來，便迅速崛起為中國最早且最繁榮的國際航運與貿易樞紐之一。

旗艦店戶外露台設有座席，為訪客營造出高雅的濱海氛圍。位於三樓的Le Café Louis Vuitton由主廚萊昂納多贊布里諾（Leonardo Zambrino）與甜點主廚Zoe Zhou攜手呈獻，設有吧檯、輕鬆座席與正式餐桌，菜單中既有全球門店熟悉的經典選項，也提供專為上海店打造的限定佳餚。

自一樓起展開並延伸至二樓的展覽空間由OMA建築事務所的建築師重松象平（Shohei Shigematsu）與大都會建築事務所OMA攜手打造，最終延伸至品牌精品店，展售精選男女用皮具、精品小皮件、飾品配件、鞋履與旅行用品。另外還使用熱燙印技術推出上海專屬印章，包括城市地標、船舶圖案與生活風格印記，讓訪客都打造個人專屬的紀念，為旅程留下一份雋永記憶。

The Louis

中國上海市靜安區南京西路 789 號興業太古匯

免費入場，可至路易威登微信WeChat小程序點選「MY LV」預約

《Perfume 香氛》展間。圖／路易威登提供
《Perfume 香氛》展間。圖／路易威登提供
《Origins 溯源》 展間聚焦於品牌經典之作。圖／路易威登提供
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建築師重松象平設計的《Trunkscape》是展覽的核心裝置藝術。圖／路易威登提供
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Le Café Louis Vuitton上海店內部空間。圖／路易威登提供
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The Louis外觀。圖／路易威登提供
The Louis外觀。圖／路易威登提供
《Sport 運動》展間致敬路易威登長久以來對運動和競技精神的熱愛與投入。圖／路易威登提供
《Sport 運動》展間致敬路易威登長久以來對運動和競技精神的熱愛與投入。圖／路易威登提供
The Louis外觀。圖／路易威登提供
The Louis外觀。圖／路易威登提供
《Origins 溯源》 展間展出品牌旅行藝術中最重要的旅行箱及皮具精品。圖／路易威登提供
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上海 品牌 建築師

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