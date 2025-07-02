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雅英女神最愛吃！達美樂火山披薩新口味5折嘗鮮、買再送限量卡包

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
達美樂推出最韓的神級美味，超值「韓風豪爽套餐」千元有找，可一次享受韓風炸雞起司火山披薩、韓風香雞、韓風地瓜薯條。圖/達美樂提供
達美樂推出最韓的神級美味，超值「韓風豪爽套餐」千元有找，可一次享受韓風炸雞起司火山披薩、韓風香雞、韓風地瓜薯條。圖/達美樂提供

啦啦隊女神李雅英最愛的披薩口味登場！這就是達美樂全新「韓風炸雞火山披薩」，啟用啦啦隊女神李雅英代言、為新品火山披薩熱力應援，正宗火山披薩再加上最潮韓風，還有5折嘗鮮與「買再送限量卡包」等優惠。

新口味披薩今（7月2日）起正式開賣，至全台達美樂門市購買「韓風炸雞火山披薩」，即享外帶5折嘗鮮優惠；7月7日起，凡購買達美樂「韓風炸雞火山披薩」，再加碼送雅英女神「歡樂應援限定卡包」，每包隨機贈送1款小卡，共6款。啦啦隊女神雅英小卡除可蒐集，還有機會抽到神祕大獎，包含iPhone 16和達美樂一年份披薩等大獎，全台限量，送完為止。

達美樂新品「韓風炸雞火山披薩」，以韓風炸雞與濃郁起司熔岩的絕美結合，淋上道地韓風醬汁香甜微辣，與起司熔岩醬在口中交織出完美平衡的濃郁美味。再搭配韓風附餐「韓風香雞」與「韓風地瓜薯條」，打造今夏最新韓風美味。

除了達美樂火山披薩全系列外帶5折優惠，另有韓風套餐組合，多人聚會首選「韓風豪爽套餐」、每套969元，一次擁有韓風炸雞火山大披薩、韓風香雞、韓風地瓜薯條，再搭配任選一顆經典／招牌系列大披薩及1.25公升大可樂；「韓風潮味套餐」則適合2至3人的小型聚會，799元即可享用韓風炸雞火山大披薩、韓風香雞、紫薯地瓜球和1.25公升大可樂。

達美樂攜手啦啦隊女神李雅英，7月7日起獨家推出「韓風炸雞火山披薩」限量聯名卡包。圖/達美樂提供
達美樂攜手啦啦隊女神李雅英，7月7日起獨家推出「韓風炸雞火山披薩」限量聯名卡包。圖/達美樂提供
正宗達美樂火山披薩，再推全新「韓風炸雞火山披薩」新口味，韓風醬裹上炸雞，沾上熔岩起司醬，外帶嘗鮮價5折優惠。圖/達美樂提供
正宗達美樂火山披薩，再推全新「韓風炸雞火山披薩」新口味，韓風醬裹上炸雞，沾上熔岩起司醬，外帶嘗鮮價5折優惠。圖/達美樂提供

女神 披薩 達美樂

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