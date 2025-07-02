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高雄啤酒節搶先亮相！日本爆賣200萬箱話題啤酒「晴れ風」登台

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
KIRIN「晴れ風」7月4日至7月6日將在高雄啤酒節搶先亮相，邀請民眾一同舉杯，享受涼夏微醺時光。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「晴れ風」7月4日至7月6日將在高雄啤酒節搶先亮相，邀請民眾一同舉杯，享受涼夏微醺時光。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

主打清新柑橘香氣、來自日本麒麟（KIRIN）的全新啤酒力作「晴れ風」，去年在日本上市當月即熱銷突破200萬箱、橫掃多項國際金獎，成為涼夏啤酒新星。呼應台灣消費者對日系清爽啤酒的期待，台灣麒麟今年特別引進「晴れ風」，7月4日至7月6日將在「2025高雄啤酒音樂節」搶先亮相，7月9日起將於7-ELEVEN、全家、家樂福等全台各大通路期間限定販售。

「晴れ風」意為「晴空與微風」，由日本麒麟釀酒師田山智廣、東橋鴻介領軍研發，延續KIRIN百年釀造工藝，採用100%麥芽與天然水源，堅持不添加任何副原料，呈現出濃郁卻純淨的麥香基底，並巧妙加入稀有日本國產啤酒花「IBUKI」，帶出層次豐富的清新柑橘香氣，入口氣泡感細緻明快，創造出濃郁不厚重、回甘不苦澀的輕盈口感，就像在晴朗天空下，感受著徐徐微風喝下的那種味道。

KIRIN「晴れ風」不苦澀、不厚重的飲用體驗，無論是喜愛經典風味的啤酒老饕，或偏好清爽風格的新手飲者，都能在其中找到恰到好處的節奏。在7月4日至7月6日的「2025高雄啤酒音樂節」中，KIRIN「晴れ風」攤位將結合「松石藍」瓶身的清新色系、輕盈佈置與夏日微風意象，打造沉浸式「花火祭」小酒館。現場不僅能搶先試飲新品，更設有互動拍照打卡牆、趣味遊戲區，以及期間限定贈禮活動。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

KIRIN「晴れ風」採用清新「松石藍」的瓶身設計為夏季降溫。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「晴れ風」採用清新「松石藍」的瓶身設計為夏季降溫。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本上市當月即破200萬箱的KIRIN「晴れ風」，7月9日起陸續於全台各大通路期間限定上市。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
日本上市當月即破200萬箱的KIRIN「晴れ風」，7月9日起陸續於全台各大通路期間限定上市。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「晴れ風」嚴選100%大麥釀造與IBUKI啤酒花，完整保留原始麥香並釋放出細緻柑橘香氣，帶來輕盈舒暢的飲酒體驗。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
KIRIN「晴れ風」嚴選100%大麥釀造與IBUKI啤酒花，完整保留原始麥香並釋放出細緻柑橘香氣，帶來輕盈舒暢的飲酒體驗。圖／台灣麒麟提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

微風 日本 高雄啤酒音樂節

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