adidas年度優惠門市限時買二送一入手人氣鞋款正是時候

adidas年度優惠來了，一年一度的「Share Your Stripes」活動，自7月4日至7月13日於全台adidas直營門市與經銷門市購買指定商品可享買二送一優惠，同時在adidas官方網站活動專區也享3件6.6折優惠，用優惠價入手運動裝備與服飾迎接夏天。

這次活動網羅adidas多款話題新品，從腳感全面進化的最強訓練跑鞋ADIZERO BOSTON 13，到adidas Sportswear夏日樂遊插畫服飾系列；或是adidas Originals潮流服飾系列及經典不敗的SAMBA OG 、SUPERSTAR II鞋款，還有Harden Vol 9全新配色登場。

復古潮鞋強勢引領街頭潮流，T-TOE系列、SUPERSTAR II穩坐人氣鞋款，話題不斷的SAMBA OG鞋款，以其經典T字形鞋頭設計、咖啡色橡膠鞋底、皮革材質鞋面，復古時髦加上百搭特點長居人氣鞋款。本季SAMBA帶來更多配色選擇，從簡約低飽和色系、春夏輕甜色系，到注入豹紋圖樣，滿足不同風格層次。

同樣來自 T-TOE家族的GAZELLE，以麂皮質感打造鞋面，釋出多款繽紛春夏配色。主張街頭個性的HANDBALL SPEZIAL融合歐系復古元素，推出薰衣草紫與淡卡其膠底等季節限定款式。

今年重磅回歸的SUPERSTAR II ，延續90年代街頭經典，以標誌性貝殼頭設計結合升級細節，展現新世代潮流態度，百搭黑白與春夏撞色拼接，釋放街頭魅力。

針對跑步愛好者，全新ADIZERO BOSTON 13訓練跑鞋專為追求速度突破的跑者設計，這次針對中底與鞋面進行三大升級，帶來更柔軟的腳感與強勁的推進動能，全新的厚實鞋舌與鞋領設計提供優越的包覆度與舒適性，相較前代大幅提升穿著體驗。

adidas T-TOE家族系列從運動走入時尚街頭多年歷久不衰。圖／adidas提供