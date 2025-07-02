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千年一遇美少年化身TASAKI如歌的綻放 全新chants大膽前衛又柔美

聯合報／ 記者孫曼／即時報導

睽違三年，日本頂級珠寶品牌TASAKI迷人的chants系列盛大迎來全新設計。以花朵的輪廓為靈感，設計師Thakoon Panichgul精心打造的chants系列以有機靈動的線條勾勒出大自然的優雅與柔美，組成令人心神悸動的詠唱節奏，整體設計散發出雋永的浪漫情懷，展現品牌獨具一格的藝術美學。

從鑲嵌奢華鑽石的高級珠寶款式，到適合日常配戴的輕奢設計，甚至專為婚禮等特別場合打造的優雅單品，本次全新系列共多達20款令人眼睛為之一亮的嶄新創意，包括系列第一次推出的開放式指間戒、胸針、以及圈式耳環，揉合品牌所擅長的珍珠與鑽石，搭配珍貴的18K白金或品牌獨門的18K櫻花金製作。

其中還有一款獨一無二之作的千萬等級高級珠寶chants luxe diamonds項鍊，以一顆宛如盛開花朵般綻放華麗光澤的馬貝（Mabe）珍珠為主角，鋪鑲鑽石沿流暢弧線形成簡潔俐落的輪廓，輕柔地貼合於頸間。整體造型如一朵含苞綻放的花朵，在柔美花瓣營造出細緻女性化氣息的同時，以鮮明大膽的結構展現洗練的個性魅力。

澄燦明亮櫻花金 輝映珍珠虹彩鑽石光芒

chants系列以獨門的18K櫻花金勾勒晨光中悄然綻放的花朵，散發柔和且不造作的魅力。全新圈式耳環，以標誌的花瓣線條取代經典的圓圈，從側面可見簡潔純淨的花形輪廓，點綴單顆光澤動人的珍珠，大膽的尺寸比例讓作品在日常穿搭中綻放鮮明存在感，風格兼具趣味與精緻浪漫。

chants signature系列新作包含珍珠項鍊、18K櫻花金項鍊、搭配度最高的胸針、以及份量感十足的耳環。系列作品採用18K櫻花金與密鑲鑽石細膩勾勒細緻柔美的花卉意象，拋光金質與璀璨鑽石相互映襯，搭配彷如花蕊的優雅珍珠，以輕鬆恣意的姿態點綴在櫻花金長鍊或珍珠串鍊上。珍珠串鍊上的花瓣猶如經輕風吹拂、大小錯落、形成不對稱的結構，提供不同長度選擇；櫻花金長項鍊則在花瓣之間點綴鑽石，營造出活潑的視覺律動，讓整體設計語彙更為豐富，混搭或單獨配戴都能展現大膽且富有表現力的風格魅力。

而系列首度推出的chants duo開口戒指，以兩朵大小迥異的花朵相對綻放，為柔美的花朵設計注入當代摩登的配戴感，金屬柔潤光澤與鑽石閃爍光芒交錯，是能混搭或單獨作為穿搭亮點的獨特存在；同款設計亦推出以18K白金鋪鑲鑽石的chants duo diamonds pave款式，以更多的鑽石簇擁珍珠花蕊，彰顯雍容氣息。

昇華日常優雅 全新形象柔美又個性

chants signature diamonds pave系列，採用光澤動人的18K白金鑄造，整圈花瓣點綴密鑲鑽石，明亮優雅的花朵賦予傳統的珍珠串鍊更為活潑的視覺亮點，流暢有機的線條與璀璨鑽石也為經典圈式耳環注入洗鍊的現代感，同時還有易於搭配的手鍊和大型花朵耳環，展現細膩與力量並存的美學。

綻放的花朵意象，在chants diamonds pave系列中，以細膩的18K白金線條所描繪三款不同尺寸的輪廓，搭配密鑲鑽石，散發柔和且節奏感十足的閃耀光芒。除了有整圈花瓣組成的項鍊，還有三朵花簇擁而成的耳環、戒指、與胸針，不僅是新娘珠寶的理想選擇，更能完美襯托各種場合，展現迷人風采。

迎接全新chants系列於7月2日登陸台灣，TASAKI也同步釋出全新廣告視覺，由國際超模Birgit Kos擔綱演繹，並由活躍於巴黎、擅長建築感構圖與圖像動態美學的攝影師Arnaud Lajeunie掌鏡拍攝，展現自信、耀眼且充滿迷人風采的當代TASAKI女性形象。被譽為「千年一遇美少年」的日本偶像團體「浪花男子」成員道枝駿佑，也率先於社群上分享了他的演繹，體現當代珍珠跨越傳統性別界線所象徵的純粹與真實之美。

模特兒配戴TASAKI chants signature diamonds pave large耳環與chants diamonds pave胸針。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants signature diamonds pave large耳環與chants diamonds pave胸針。圖／TASAKI提供
TASAKI chants duo戒指，18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠，18萬3,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants duo戒指，18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠，18萬3,000元。圖／TASAKI提供
道枝駿佑配戴TASAKI chants系列項鍊。圖／摘自藝人IG @michieda_725_shunsuke
道枝駿佑配戴TASAKI chants系列項鍊。圖／摘自藝人IG @michieda_725_shunsuke
模特兒配戴TASAKI chants signature diamonds pave耳環與戒指。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants signature diamonds pave耳環與戒指。圖／TASAKI提供
道枝駿佑配戴TASAKI chants系列耳環與胸針。圖／摘自藝人IG @michieda_725_shunsuke
道枝駿佑配戴TASAKI chants系列耳環與胸針。圖／摘自藝人IG @michieda_725_shunsuke
模特兒配戴TASAKI chants signature項鍊。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants signature項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI chants耳環，18K櫻花金鑲鑽、阿古屋珍珠，18萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants耳環，18K櫻花金鑲鑽、阿古屋珍珠，18萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature diamonds pave手鍊，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，12萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature diamonds pave手鍊，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，12萬8,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants diamonds pave戒指，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，37萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants diamonds pave戒指，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，37萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列全新形象。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列全新形象。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants耳環與chants signature項鍊。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants耳環與chants signature項鍊。圖／TASAKI提供
TASAKI chants diamonds pave項鍊，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，138萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants diamonds pave項鍊，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，138萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列全新形象。圖／TASAKI提供
TASAKI chants系列全新形象。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature項鍊，18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠，87萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature項鍊，18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠，87萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature diamonds pave項鍊，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，30萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature diamonds pave項鍊，18K白金鑲鑽、阿古屋珍珠，30萬元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants diamonds pave項鍊與chants duo diamond pave戒指。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants diamonds pave項鍊與chants duo diamond pave戒指。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants signature項鍊與chants duo戒指。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants signature項鍊與chants duo戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature項鍊，18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠，47萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature項鍊，18K櫻花金鑲鑽&阿古屋珍珠，47萬5,000元。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants signature diamonds pave large耳環與chants diamonds pave戒指。圖／TASAKI提供
模特兒配戴TASAKI chants signature diamonds pave large耳環與chants diamonds pave戒指。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature項鍊，18K櫻花金鑲鑽、阿古屋珍珠，42萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants signature項鍊，18K櫻花金鑲鑽、阿古屋珍珠，42萬5,000元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants luxe diamonds項鍊，18K櫻花金鑲鑽、馬貝珍珠，1,250萬元。圖／TASAKI提供
TASAKI chants luxe diamonds項鍊，18K櫻花金鑲鑽、馬貝珍珠，1,250萬元。圖／TASAKI提供
道枝駿佑配戴TASAKI chants luxe diamonds項鍊。圖／摘自藝人IG @michieda_725_shunsuke
道枝駿佑配戴TASAKI chants luxe diamonds項鍊。圖／摘自藝人IG @michieda_725_shunsuke

珍珠 設計師 鑽石

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