千年一遇美少年化身TASAKI如歌的綻放 全新chants大膽前衛又柔美

睽違三年，日本頂級珠寶品牌TASAKI迷人的chants系列盛大迎來全新設計。以花朵的輪廓為靈感，設計師Thakoon Panichgul精心打造的chants系列以有機靈動的線條勾勒出大自然的優雅與柔美，組成令人心神悸動的詠唱節奏，整體設計散發出雋永的浪漫情懷，展現品牌獨具一格的藝術美學。

從鑲嵌奢華鑽石的高級珠寶款式，到適合日常配戴的輕奢設計，甚至專為婚禮等特別場合打造的優雅單品，本次全新系列共多達20款令人眼睛為之一亮的嶄新創意，包括系列第一次推出的開放式指間戒、胸針、以及圈式耳環，揉合品牌所擅長的珍珠與鑽石，搭配珍貴的18K白金或品牌獨門的18K櫻花金製作。

其中還有一款獨一無二之作的千萬等級高級珠寶chants luxe diamonds項鍊，以一顆宛如盛開花朵般綻放華麗光澤的馬貝（Mabe）珍珠為主角，鋪鑲鑽石沿流暢弧線形成簡潔俐落的輪廓，輕柔地貼合於頸間。整體造型如一朵含苞綻放的花朵，在柔美花瓣營造出細緻女性化氣息的同時，以鮮明大膽的結構展現洗練的個性魅力。

澄燦明亮櫻花金 輝映珍珠虹彩鑽石光芒

chants系列以獨門的18K櫻花金勾勒晨光中悄然綻放的花朵，散發柔和且不造作的魅力。全新圈式耳環，以標誌的花瓣線條取代經典的圓圈，從側面可見簡潔純淨的花形輪廓，點綴單顆光澤動人的珍珠，大膽的尺寸比例讓作品在日常穿搭中綻放鮮明存在感，風格兼具趣味與精緻浪漫。

chants signature系列新作包含珍珠項鍊、18K櫻花金項鍊、搭配度最高的胸針、以及份量感十足的耳環。系列作品採用18K櫻花金與密鑲鑽石細膩勾勒細緻柔美的花卉意象，拋光金質與璀璨鑽石相互映襯，搭配彷如花蕊的優雅珍珠，以輕鬆恣意的姿態點綴在櫻花金長鍊或珍珠串鍊上。珍珠串鍊上的花瓣猶如經輕風吹拂、大小錯落、形成不對稱的結構，提供不同長度選擇；櫻花金長項鍊則在花瓣之間點綴鑽石，營造出活潑的視覺律動，讓整體設計語彙更為豐富，混搭或單獨配戴都能展現大膽且富有表現力的風格魅力。

而系列首度推出的chants duo開口戒指，以兩朵大小迥異的花朵相對綻放，為柔美的花朵設計注入當代摩登的配戴感，金屬柔潤光澤與鑽石閃爍光芒交錯，是能混搭或單獨作為穿搭亮點的獨特存在；同款設計亦推出以18K白金鋪鑲鑽石的chants duo diamonds pave款式，以更多的鑽石簇擁珍珠花蕊，彰顯雍容氣息。

昇華日常優雅 全新形象柔美又個性

chants signature diamonds pave系列，採用光澤動人的18K白金鑄造，整圈花瓣點綴密鑲鑽石，明亮優雅的花朵賦予傳統的珍珠串鍊更為活潑的視覺亮點，流暢有機的線條與璀璨鑽石也為經典圈式耳環注入洗鍊的現代感，同時還有易於搭配的手鍊和大型花朵耳環，展現細膩與力量並存的美學。

綻放的花朵意象，在chants diamonds pave系列中，以細膩的18K白金線條所描繪三款不同尺寸的輪廓，搭配密鑲鑽石，散發柔和且節奏感十足的閃耀光芒。除了有整圈花瓣組成的項鍊，還有三朵花簇擁而成的耳環、戒指、與胸針，不僅是新娘珠寶的理想選擇，更能完美襯托各種場合，展現迷人風采。

迎接全新chants系列於7月2日登陸台灣，TASAKI也同步釋出全新廣告視覺，由國際超模Birgit Kos擔綱演繹，並由活躍於巴黎、擅長建築感構圖與圖像動態美學的攝影師Arnaud Lajeunie掌鏡拍攝，展現自信、耀眼且充滿迷人風采的當代TASAKI女性形象。被譽為「千年一遇美少年」的日本偶像團體「浪花男子」成員道枝駿佑，也率先於社群上分享了他的演繹，體現當代珍珠跨越傳統性別界線所象徵的純粹與真實之美。