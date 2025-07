細節控最愛的高辨識單品！全新La D De Dior籐格紋腕表

Dior品牌的標誌性錶款之一La D De Dior腕表,以優雅的曲線和簡約的造型受到喜愛,是Dior珠寶腕錶創意總監Victoire de Castellane設計的首款腕表,自2003年推出以來至今,延伸出不同材質、顏色與表徑尺寸的豐富選擇,體現女性魅力的各個層面。

而在2023年,這款令人嚮往的設計進一步演化為全新版本版本La D My Dior,結合Dior經典符碼Cannage籐格紋圖案,在注入歷史意義的同時,昇華出另一風格。1947年2月12日,品牌創辦人奧先生於巴黎蒙田大道三十號舉辦首場時裝發表會、揭示「New Look」設計時,用來迎賓的拿破崙三世風格座椅上,就裝飾著編織的籐格紋圖案;如今這個圖案被視為「報時的絲帶」,用來頌揚高級訂製服工藝,以不同的是出現在Dior的設計上。

La D My Dior的手鍊表設計便裝飾了手工雕刻的幾何籐格紋圖案,透過形狀和層次感的相互作用提升迷人細節。經過重新設計,2025年,La D My Dior共贏了7款全新的作品:精鋼錶款搭配灰色珍珠母貝表盤的款式,提供19毫米與25毫米兩種尺寸選擇;而25毫米版本則加入18K金表圈與白色珍珠母貝,更添精緻高雅。這款極具吸引力的精緻腕表有可搭配黑色緞面表帶或18K金表鍊的設計,後者由Dior工坊匠人手工雕刻,並鑲嵌鑽石,優雅無比。