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細節控最愛的高辨識單品！全新La D De Dior籐格紋腕表

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
La D My Dior 25毫米18K金搭配珍珠母貝面盤鑲鑽腕表，價格未定。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配珍珠母貝面盤鑲鑽腕表，價格未定。圖／Dior提供

Dior品牌的標誌性錶款之一La D De Dior腕表，以優雅的曲線和簡約的造型受到喜愛，是Dior珠寶腕錶創意總監Victoire de Castellane設計的首款腕表，自2003年推出以來至今，延伸出不同材質、顏色與表徑尺寸的豐富選擇，體現女性魅力的各個層面。

而在2023年，這款令人嚮往的設計進一步演化為全新版本版本La D My Dior，結合Dior經典符碼Cannage籐格紋圖案，在注入歷史意義的同時，昇華出另一風格。1947年2月12日，品牌創辦人奧先生於巴黎蒙田大道三十號舉辦首場時裝發表會、揭示「New Look」設計時，用來迎賓的拿破崙三世風格座椅上，就裝飾著編織的籐格紋圖案；如今這個圖案被視為「報時的絲帶」，用來頌揚高級訂製服工藝，以不同的是出現在Dior的設計上。

La D My Dior的手鍊表設計便裝飾了手工雕刻的幾何籐格紋圖案，透過形狀和層次感的相互作用提升迷人細節。經過重新設計，2025年，La D My Dior共贏了7款全新的作品：精鋼錶款搭配灰色珍珠母貝表盤的款式，提供19毫米與25毫米兩種尺寸選擇；而25毫米版本則加入18K金表圈與白色珍珠母貝，更添精緻高雅。這款極具吸引力的精緻腕表有可搭配黑色緞面表帶或18K金表鍊的設計，後者由Dior工坊匠人手工雕刻，並鑲嵌鑽石，優雅無比。

7款心粽中也包括了兩款限量珍藏版款式，以18K金光芒與亮麗綠松石漆面交織出Dior的創意巧思，完美結合傳統與創新、美感與大膽風格，同樣提供19毫米與25毫米兩種表徑選擇，各限量20只，可以說是Dior精神的象徵性作品。

La D My Dior 25毫米精鋼搭配18K金表圈珍珠母貝面盤腕表，25萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米精鋼搭配18K金表圈珍珠母貝面盤腕表，25萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配綠松石色彩漆面盤鑲鑽腕表，165萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配綠松石色彩漆面盤鑲鑽腕表，165萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米精鋼搭配18K金表圈珍珠母貝面盤腕表，25萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米精鋼搭配18K金表圈珍珠母貝面盤腕表，25萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米精鋼搭配灰色珍珠母貝面盤腕表，18萬2,000元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米精鋼搭配灰色珍珠母貝面盤腕表，18萬2,000元。圖／Dior提供
La D My Dior 19毫米18K金搭配綠松石色彩漆面盤鑲鑽腕表，145萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 19毫米18K金搭配綠松石色彩漆面盤鑲鑽腕表，145萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米精鋼搭配18K金表圈珍珠母貝面盤腕表，25萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米精鋼搭配18K金表圈珍珠母貝面盤腕表，25萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 19毫米精鋼搭配灰色珍珠母貝面盤鑲鑽腕表，24萬7,000元。圖／Dior提供
La D My Dior 19毫米精鋼搭配灰色珍珠母貝面盤鑲鑽腕表，24萬7,000元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配珍珠母貝面盤鑲鑽腕表，價格未定。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配珍珠母貝面盤鑲鑽腕表，價格未定。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配滿鑽面盤腕表，價格未定。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配滿鑽面盤腕表，價格未定。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配滿鑽面盤腕表，價格未定。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金搭配滿鑽面盤腕表，價格未定。圖／Dior提供

Dior 腕表

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