呂宋島附近熱帶擾動恐發展 吳聖宇：一情境可能靠近台灣降雨增加明顯

進入颱風季了，台灣南邊從菲律賓西方到菲律賓東方海面是一大片低壓帶，有熱帶擾動發展中。天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，小笠原群島以南出現的熱帶性低氣壓(TD-05)有機會先行發展為輕度颱風，也就是今年第3號颱風木恩，未來路徑應會沿著高壓弱點北上，在日本東南方海面就逐漸往東北偏轉遠離，對台灣天氣沒有影響，也不會接近日本造成日本的天氣變化。

但吳聖宇說，周末(5-6日）天氣可能會稍微有點變化，主要是菲律賓呂宋島附近熱帶擾動有機會發展，並逐漸向北移動，目前預報模式預測結果仍然相當分歧，大致有兩種可能，第一是逐漸翻過呂宋島後，在南海東北部增強並且北上靠近廣東、福建沿岸或是台灣海峽南部，周末到下周前半(5-8日)外圍偏南風水氣就會逐漸湧入台灣附近，降雨增加情況比較明顯，甚至還要觀察北上路徑會不會更進一步靠近台灣。

第二種則是繼續停留在呂宋島以東發展，吳聖宇表示，周末期間(5-6日)逐漸向台灣以東、琉球以南海域靠近，下周初(7-8日)來到琉球以南海域後再進一步觀察有沒有調頭靠近台灣機會，如果是這樣的路徑，周末到下周前半(5-8日)仍會因為擾動逐漸北上、高壓略為東退的關係，造成午後雷雨增多，但降雨會比第一種路徑少很多。目前這兩種路徑都有機會，今明兩天(2-3日)實際觀察呂宋島附近擾動變化情況，就可以知道會偏向哪一種路徑。

至於最近天氣，吳聖宇指出，今天一直到周五，北邊有太平洋高壓向西伸展至長江下游，高壓中心也來到黃海東部一帶，南邊則有熱帶擾動在菲律賓呂宋島附近盤旋醞釀，兩者共同為台灣上空帶來偏東風，且風速較強，迎風面東半部有局部短暫陣雨機會，距離南邊擾動較近的台東、恆春半島一帶，以及風向繞過台灣北部地形的東北角一帶降雨機會較高。

吳聖宇指出，背風面西半部地區到了午後仍會有局部熱對流雷雨發生，以台中以南山區以及近山區平地降雨機會較高，尤其是在嘉義、台南、高雄到北屏東的山區，熱對流發生的區域仍可能有短時、瞬間的較大雨勢。

吳聖宇說，溫度方面持續高溫酷熱，東半部高溫32-34度，西半部35-37度或以上，尤其北部地區要注意偏東風過山下沉增溫帶來的高溫現象，上午10時至下午16時要盡可能避免在戶外待太久的時間，盡量以室內活動為主。

※ 以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。