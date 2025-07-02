新舞臺藝術節9月登場 比利時「從指尖開始」啟售 跳舞的手指風靡全球

何時是極限？何處才是臨界點？ 由中國信託文教基金會主辦的2025「中國信託新舞臺藝術節」，9月至11月登場。本屆以「動態臨界點」為主軸，關注現代人分秒必爭的焦慮日常，匯集四部來自歐洲與台灣的當代跨界作品，融合新馬戲、手勢舞蹈、當代舞蹈及偶戲，風格多元卻互有呼應，邀請觀眾從身體出發，反思當代愈來愈快的生活節奏，一同共感當代生活「臨界點」。

藝術節首檔節目是比利時雙手製造舞團代表作「從指尖開始(Du Bout Des Doigts)」，結合指尖舞蹈、微型世界與即時攝影，打造顛覆想像的手勢舞蹈影像劇場。手勢舞蹈大師格雷戈里與舞者加布里埃拉雙人四手，既能演繹優雅的古典芭蕾，也能大跳動感十足嘻哈街舞；時而化身泥濘中奮戰的士兵，轉眼間又成為登陸月球的太空人。舞者輕盈的指尖、身體的律動，搭配精緻的即時投影，在12個場景中流轉，風靡歐洲50座城市。法國「進步報」形容此作「觀眾看了都不由自主舞動手指。」

接續登場的捷克夜店馬戲團作品「奔跑者」，以巨型跑步機隱喻日復一日的人生舞台，在忽快忽慢的輸送帶上，上演馬戲、雜耍、音樂及舞蹈，象徵現代人分秒必爭的生活節奏。新舞臺藝術節亦贊助國家兩廳院秋天藝術節的指標節目「再見狗日子」，是歐洲怪才編舞家楊．馬騰斯成名作2.0新版。舞者在70分鐘內不間斷跳躍，將體能與意志推向崩潰邊界，也挑戰觀眾的觀演極限。

無獨有偶工作室劇團「海島頌」結合「夢想家圓夢工程」偏鄉藝文教育計畫，每年在中國信託金融園區盛大舉辦公益場。今年以神話偶戲演繹海島與神獸的時空傳說，劇團攜手偏鄉師生，出動巨型大偶、故事屋，共創一場跨越世代的偶戲嘉年華。