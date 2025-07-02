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台南西拉雅推旅遊套票 南珉貞應援觀光
暑期觀光旅遊盛，近年西拉雅國家風景區的日韓旅客不少，西拉雅國家風景管理處昨推出台灣好行限定套票，盼國際旅客用友善的交通工具暢遊；另，嘉義縣大埔美園區的觀光工廠歐樂沃築夢城堡、新港鄉海賊庄休閒農場，都預計本月中旬試營運。
西拉雅風管處長許主龍說，台灣好行關子嶺線、菱波官田線的車輛今年煥然一新，也推出「心動菱波—西拉雅好行旅遊」限定套票，內容有菱波官田線2天乘車券2張、平日雙人房住宿1晚及咖啡1杯，遊客可在各大通路購買套票，且即日起至月底，購買關子嶺線或菱波官田線任一住宿套票，就加贈1張1日遊套票。
韓籍啦啦隊女神南珉貞昨代言推廣，用中文大聲說「我要全部、我要台南的全部！」表示最想去關子嶺泡溫泉，也想吃台南最有名的芒果冰，還很想喝東山的咖啡；南珉貞27日將擔任菱波官田線1日車掌與遊客暢遊。
此外，嘉義縣將新增2處新旅遊景點，台灣陶藝學會榮譽理事長、台灣工藝之家協會榮譽理事長謝東哲利用家鄉農地，投資創設海賊庄休閒農場，將過去500年大航海歷史與現代工藝創作巧妙結合，見證海賊轉型海商過程，還打造全國唯一馬賽克貓頭鷹石窯，製作義大利道地柴燒比薩、窯烤麵包。
歐樂沃築夢城堡還未開幕就有「台版迪士尼」之稱，為翰億董事長、大林子弟毛榮海返鄉投資興建，縣議會日前考察參觀，主體建物有歐式城堡、普羅旺斯小鎮、巧克力工廠、旋轉木馬等。
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