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萬寶龍2026春夏系列 信封包、旅行、丹寧布成三大亮點

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
MONTBLANC全新Writing Traveller包，預計將在2026春夏一月後上市。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC全新Writing Traveller包，預計將在2026春夏一月後上市。圖／萬寶龍提供

MONTBLANC日前於米蘭時裝周期間，提前預告了2026年的春夏皮件系列。展覽從名導Wes Anderson的影像美學獲得靈感啟發，並伴隨品牌風格宣言Let’s Write的宣言，提前預告了信封包、4810圖案的丹寧布，以及全新的尼龍旅行系列。

在米蘭時裝周期間的展覽空間以懷舊的火車站為旅程起點，象徵了出發、探險、靈感，並在細節中大量融入品牌特色。Writing Traveler手提包、柔軟的公事包、斜背包，以及設計了垂直拉鍊隔層的Companion後背包都是發表亮點；信封包則結合了信封摺疊後的幾何形狀，並飾以萬寶龍書寫文化的筆尖造型的肩背帶與提把；過往在服裝布料常帶來街頭活力的牛仔丹寧布則出現在4810圖案上，具現為手提袋、收納包、護照夾等小型皮件，並披上了藍色調搭配烏木色皮革裝飾。

書寫工具禮盒並提供包含暈染樹皮紋、粒面和Saffiano紋理的多元皮革飾面，原本典雅調性的萬寶龍更選擇了大膽的絲絨綠、藏紅與柑橘色，像是突破舒適圈，強調多元活力；也由於旅遊的風氣越來越為興盛，萬寶龍特別鎖定輕便為主題，推出多款選用防潑水緊密斜紋布的包袋，類型包含了周末旅行袋、梳洗袋與衣裝包，並皆有著柔軟的皮革細節。

全系列2026春夏系列將從明年的1至4月，分三階段上市。期待新品來臨的同時，是不是也可以規劃機票與住宿，為下一趟的風格旅程作準備了？

浪漫的書寫是記憶、是創作，更可以是旅行中重要的儀式感。圖／萬寶龍提供
浪漫的書寫是記憶、是創作，更可以是旅行中重要的儀式感。圖／萬寶龍提供
暈染樹皮紋、粒面和Saffiano紋理的多元皮革飾面，成為萬寶龍2026春夏的皮件視覺選項。圖／萬寶龍提供
暈染樹皮紋、粒面和Saffiano紋理的多元皮革飾面，成為萬寶龍2026春夏的皮件視覺選項。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC在米蘭時裝周期間同步發表了2026春夏皮件系列。圖／萬寶龍提供
MONTBLANC在米蘭時裝周期間同步發表了2026春夏皮件系列。圖／萬寶龍提供

米蘭 時裝周 品牌

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