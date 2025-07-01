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桃園15觀光工廠暑假變身「夏日遊樂園」今起玩翻天

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導
桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝
桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝

還在計畫去哪玩？桃園市經濟發展局特地協助整合桃園觀光工廠暑假活動資源，推出「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動3大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。

局長張誠說明，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」包括觀光工廠暑期限定優惠、主題式觀光遊程及旅宿合作方案三大主軸，透過跨業合作與資源整合，讓民眾在輕鬆旅遊中深入認識桃園產業文化，創造兼具知識性與娛樂性的夏季旅遊新選擇。

活動串聯15家觀光工廠，共同推出暑期限定優惠，打造夏日最強親子遊樂場、15條小旅行主題路線一次玩透透，另與在地知名飯店推出玩工廠、住好房包套專案，結合親子體驗、DIY活動與文化導覽，打造寓教於樂的旅遊新選擇，歡迎民眾暑假走進桃園，探索在地產業魅力，輕鬆暢遊、樂玩一夏。

最受矚目的包括「77巧克力共和國、祥儀機器人夢工廠、郭元益糕餅博物館」聯手推出「甜蜜聯萌」三館聯票，以超值價格一次暢遊三大人氣場館，還有聯票限定好禮與課程折扣。

另有「大溪老茶廠、太平洋自行車博物館、手信霧影城、利百代彩筆文創館、東和音樂體驗館、金格—卡司‧蒂菈樂園、桃園觀光酒廠、國巨洋傘文創園區、勝昌中草藥探索館、雄獅文具–想像力製造所、雅聞魅力博覽館及葡萄王健康活力能量館」的限定活動。

市府也促成工廠與飯店業攜手提供旅客一站式服務的「觀光工廠 x 旅宿包套專案」，結合食宿體驗與文化導覽，有住都飯店攜手祥儀機器人夢工廠「親子2大1小住房專案」，入住親子主題享早餐、雙人茶點與工廠貴賓券；桃園喜來登酒店與金格、國巨洋傘文創園區「兩天一夜・來趣觀光工廠小旅行」，帶旅客深入認識糕餅文化與洋傘工藝，體驗桃園獨特魅力。

同時也攜手雄獅、大島台灣等專業旅行社業者規劃15條風格多元的主題遊程，串聯逾40個代表性景點與體驗場域，從文化、產業、生態到創意等面向，全面展現桃園豐厚的底蘊。

桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）在巧克力共和國宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝
桃市府今由經濟發展局長張誠（左三）在巧克力共和國宣布，「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題，自今起一路開心玩到9月開學前，活動三大亮點串聯旅遊體驗，藉由跨業合作、輕鬆深入桃園產業，讓全民FUN心玩桃園。 記者陳恩惠／翻攝
「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題活動，今年有觀光工廠暑期限定優惠、主題式觀光遊程及旅宿合作方案三大主軸為亮點，希望民眾走過路過千萬不要錯過。記者陳恩惠／翻攝
「桃園觀光工廠夏日遊樂園」主題活動，今年有觀光工廠暑期限定優惠、主題式觀光遊程及旅宿合作方案三大主軸為亮點，希望民眾走過路過千萬不要錯過。記者陳恩惠／翻攝

觀光工廠 親子 桃園

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