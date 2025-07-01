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小鮮肉工匠集合了！林子閎、牧森PIAGET分享工藝體驗
複雜的事物需要時間投入才能醞釀，複雜的事物同樣需要新能量的注入，被更多人看見、才能久遠流傳。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）過去向來以「宮廷式雕刻」（Decor Palace）而知名，近日品牌邀請了多位新生代明星包含林子閎、牧森、徐碩廷化身一日工匠，親身體驗手造的困難，更有伯爵在高級珠寶鐘表金工上的深邃造詣。
化身PIAGET伯爵工匠的徐碩廷一身白色長袍，親自體驗了Décor Palace宮廷式雕刻飾紋的製造工序，白袍下以襯衫、針織毛衣、粗織毛料的多層次搭配，也像是宮廷式雕刻的綿密細緻；台灣男團SpeXial成員的林子閎除了白色工匠長袍外，另選擇以淺灰色西裝搭配上了Possession系列戒指、手環，展現了Possession旋轉、生生不息的進化與創造力；將有新電影《進行曲》上片的新生代演員牧森則表示：「手工，總是有著濃厚且難以取代的的溫度與故事；鎏金四溢的Sixtie簡約有質感，對比Possession的宮廷式雕刻飾紋，(是一次）難得且獨特的體驗。」
伯爵的Possession系列是以可旋轉結構為特色，2025年系列新品並加上了PIAGET經典的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋，帶來包含白金或玫瑰金的手環、戒指甚至是耳環，訂價約自77,000元起至35萬4,000元不等；此外讓牧森仔細端詳的，則是2025年全新的Sixtie系列18K玫瑰金鑽表，梯形的幾何輪廓、層疊的多層次表圈與散發流轉光影的鍊帶，別具個性、讓輕奢輕巧隨身。
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