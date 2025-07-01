快訊

軍人優先登機今起實施！旅遊業者不解「政策推行頗奇怪」、曝實際影響

地震預言先別慌！日旅達人猜測7月5日最大新聞是這條 「不是過了就沒事」

疑感情糾紛「狹路相逢」！2駕駛飛車追逐釀14車連環撞、6人送醫

聽新聞
0:00 / 0:00

小鮮肉工匠集合了！林子閎、牧森PIAGET分享工藝體驗

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
玫瑰金或黃金的珍貴色澤，在金工巧手下賦予了深邃細膩的生動魅力。圖／PIAGET提供
玫瑰金或黃金的珍貴色澤，在金工巧手下賦予了深邃細膩的生動魅力。圖／PIAGET提供

複雜的事物需要時間投入才能醞釀，複雜的事物同樣需要新能量的注入，被更多人看見、才能久遠流傳。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（PIAGET）過去向來以「宮廷式雕刻」（Decor Palace）而知名，近日品牌邀請了多位新生代明星包含林子閎、牧森、徐碩廷化身一日工匠，親身體驗手造的困難，更有伯爵在高級珠寶鐘表金工上的深邃造詣。

化身PIAGET伯爵工匠的徐碩廷一身白色長袍，親自體驗了Décor Palace宮廷式雕刻飾紋的製造工序，白袍下以襯衫、針織毛衣、粗織毛料的多層次搭配，也像是宮廷式雕刻的綿密細緻；台灣男團SpeXial成員的林子閎除了白色工匠長袍外，另選擇以淺灰色西裝搭配上了Possession系列戒指、手環，展現了Possession旋轉、生生不息的進化與創造力；將有新電影《進行曲》上片的新生代演員牧森則表示：「手工，總是有著濃厚且難以取代的的溫度與故事；鎏金四溢的Sixtie簡約有質感，對比Possession的宮廷式雕刻飾紋，(是一次）難得且獨特的體驗。」

伯爵的Possession系列是以可旋轉結構為特色，2025年系列新品並加上了PIAGET經典的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋，帶來包含白金或玫瑰金的手環、戒指甚至是耳環，訂價約自77,000元起至35萬4,000元不等；此外讓牧森仔細端詳的，則是2025年全新的Sixtie系列18K玫瑰金鑽表，梯形的幾何輪廓、層疊的多層次表圈與散發流轉光影的鍊帶，別具個性、讓輕奢輕巧隨身。

新生代演員牧森。圖／PIAGET提供
新生代演員牧森。圖／PIAGET提供
徐碩廷換上白袍，體驗了一日PIAGET工匠的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋。圖／PIAGET提供
徐碩廷換上白袍，體驗了一日PIAGET工匠的Décor Palace宮廷式雕刻飾紋。圖／PIAGET提供
林子閎配戴了PIAGET Possession宮廷式雕刻飾紋。圖／PIAGET提供
林子閎配戴了PIAGET Possession宮廷式雕刻飾紋。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石耳環，32萬2,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K玫瑰金宮廷式雕刻飾紋鑽石耳環，32萬2,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋戒指，83,000元。圖／PIAGET提供
PIAGET Possession系列18K白金宮廷式雕刻飾紋戒指，83,000元。圖／PIAGET提供
將有新電影《進行曲》上片的新生代演員牧森仔細端詳著PIAGET Sixtie玫瑰金新表。圖／PIAGET提供
將有新電影《進行曲》上片的新生代演員牧森仔細端詳著PIAGET Sixtie玫瑰金新表。圖／PIAGET提供

珠寶 戒指

延伸閱讀

200年雪莉王者再進化 麥卡倫攜設計鬼才重塑經典新樣貌

台版迪士尼、海賊庄營運日敲定 嘉義夏季旅遊旺季啟動

向八大工藝師致敬 嘉義建城321年「大工藝嘉」重磅開展

金釀 桶陳金門高粱酒融合東西方四火工藝 進軍威士忌市場

相關新聞

小鮮肉工匠集合了！林子閎、牧森PIAGET分享工藝體驗

複雜的事物需要時間投入才能醞釀，複雜的事物同樣需要新能量的注入，被更多人看見、才能久遠流傳。瑞士高級珠寶鐘表品牌伯爵（P...

遠雄廣場「雪樂園」今起試營運 打造親子遊樂基地

新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，並匯集獨角獸的奇幻花園、貝...

年度迷因「露比醬」又來！日本麥當勞新廣告吸千萬觀看

2025年度網路爆紅迷因之一「露比醬～嗨！」，洗腦旋律引發模仿熱潮，日前日本麥當勞釋出最新廣告，竟找來三位聲優「神還原」...

7-ELEVEN三麗鷗環遊世界福袋25款搶先看 7/9開賣頭獎抽百萬黃金

炎炎夏日來臨，7-ELEVEN看準出遊商機，攜手三大超人氣三麗鷗角色—Hello Kitty、酷洛米與大耳狗，推出以「造...

林聰明進駐台北101 限定「沙鍋龍蝦、沙鍋魷魚」上桌

嘉義人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」，繼北上開設南港LaLaport分店後，將於7月2日正式進駐台北101。店內將推出8款主題...

「可口可樂」重返好市多！全台14家賣場同步導入冷飲機

全球飲料市場領導品牌「可口可樂」宣布，自今年夏天起，重返全台好市多熟食區，即日起逐步轉換機台，並於7/5全面轉換完成。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。