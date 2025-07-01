快訊

全方位的文人！作家、資深媒體人彭歌百歲辭世 「三三草」膾炙人口

涉助詐團洗錢 網紅「仙塔律師」吐345字心聲認了：有所瑕疵

遠雄廣場「雪樂園」今起試營運 打造親子遊樂基地

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，獨角獸的奇幻花園成為親子新寵。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，獨角獸的奇幻花園成為親子新寵。圖／遠雄廣場提供

新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，並匯集獨角獸的奇幻花園、貝兒絲CAFÉ、快樂小熊、Fighting Cube好鬪格子、湯姆熊歡樂世界等人氣品牌，打造親子遊樂場域。

遠雄廣場表示，位在遠雄廣場3樓的冰雪主題「雪樂園」，但今年暑期最受矚目的新亮點，7月1日正式試營運。這座室內雪世界結合人工降雪、滑雪體驗與親子互動設施，不受天氣影響，全年都能感受下雪樂趣，讓從未接觸過雪的孩子，或是想一圓滑雪夢想的家庭，都能留下夏日回憶。

獨角獸的奇幻花園6月28日開幕，吸引眾多家庭參與。現場由小芙尼家族帶動唱跳，氣氛活潑歡樂。限量發售的「獨角獸棉花糖」很完完售，成為網路打卡熱點。手作課程同樣人氣爆棚，孩子們親手製作馬卡龍吊飾、黏土甜甜圈與冰淇淋花束等創意小物，打造童趣滿點的互動體驗。

除了雪樂園與奇幻花園，遠雄廣場3樓的「瘋玩樂園」集合多家熱門親子品牌，包括貝兒絲 BEAR’S CAFÉ、湯姆熊歡樂世界、快樂小熊、Fighting Cube 好鬪格子與HADO AR 電子躲避球等，針對暑假期間推出多項限時體驗與專屬優惠，成為親子族群提供全天候室內遊樂天地。

遠雄廣場表示，7月1日至7月31日推出「滿額抽萬元遊樂券」活動，iFG App會員全館單筆消費滿1000元，即可填寫聯絡資料投入抽獎箱，有機會抽中價值萬元的「瘋玩樂園遊樂券」（500元面額，共20名），可使用於館內多家遊樂品牌。

7月18、19日限時會員來店禮活動，會員當日累計消費滿1200元，即可兌換實用的「手提果茶冷泡壺」，並加贈iFG線上購物120元折扣券。當日單筆消費滿100元享2倍點數回饋，累積點數可折抵現金使用。

遠雄廣場表示，今夏特別規畫以「遊樂x互動x回饋」為主軸，提升館內親子體驗品質，並透過實體空間整合與會員經營，打造專屬於汐止地區家庭的暑假樂園，相關活動詳情與報名方式，可上iFG遠雄廣場粉絲專頁（https://www.facebook.com/iFGSquare/）查詢。

新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，獨角獸的奇幻花園成為親子新寵。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，獨角獸的奇幻花園成為親子新寵。圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供
新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，圖／遠雄廣場提供

親子 獨角獸

延伸閱讀

新北汐止仲夏音樂派對8/30登場 活動攤位要活潑青春

擴香石相片夾DIY 新北汐止秀峰關懷站長輩開心手作

在地25年！新北汐止城市愛樂 用音樂交流走向國際

國泰世華CUBE信用卡「好薪情」快閃權益登場 上班族吃喝玩樂最高8%回饋

相關新聞

年度迷因「露比醬」又來！日本麥當勞新廣告吸千萬觀看

2025年度網路爆紅迷因之一「露比醬～嗨！」，洗腦旋律引發模仿熱潮，日前日本麥當勞釋出最新廣告，竟找來三位聲優「神還原」...

遠雄廣場「雪樂園」今起試營運 打造親子遊樂基地

新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，並匯集獨角獸的奇幻花園、貝...

7-ELEVEN三麗鷗環遊世界福袋25款搶先看 7/9開賣頭獎抽百萬黃金

炎炎夏日來臨，7-ELEVEN看準出遊商機，攜手三大超人氣三麗鷗角色—Hello Kitty、酷洛米與大耳狗，推出以「造...

林聰明進駐台北101 限定「沙鍋龍蝦、沙鍋魷魚」上桌

嘉義人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」，繼北上開設南港LaLaport分店後，將於7月2日正式進駐台北101。店內將推出8款主題...

「可口可樂」重返好市多！全台14家賣場同步導入冷飲機

全球飲料市場領導品牌「可口可樂」宣布，自今年夏天起，重返全台好市多熟食區，即日起逐步轉換機台，並於7/5全面轉換完成。

全支付攜手foodpanda 首創電支與外送平台整合

電支法規鬆綁後，全聯旗下電子支付「全支付」攜手foodpanda，首創電子支付與外送平台整合。全支付總經理游金榮表示，全...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。