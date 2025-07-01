遠雄廣場「雪樂園」今起試營運 打造親子遊樂基地

新北市汐止iFG遠雄廣場迎接盛夏假期，「瘋玩樂園」主題活動今起試營運，主打北部首家室內雪樂園，並匯集獨角獸的奇幻花園、貝兒絲CAFÉ、快樂小熊、Fighting Cube好鬪格子、湯姆熊歡樂世界等人氣品牌，打造親子遊樂場域。

遠雄廣場表示，位在遠雄廣場3樓的冰雪主題「雪樂園」，但今年暑期最受矚目的新亮點，7月1日正式試營運。這座室內雪世界結合人工降雪、滑雪體驗與親子互動設施，不受天氣影響，全年都能感受下雪樂趣，讓從未接觸過雪的孩子，或是想一圓滑雪夢想的家庭，都能留下夏日回憶。

獨角獸的奇幻花園6月28日開幕，吸引眾多家庭參與。現場由小芙尼家族帶動唱跳，氣氛活潑歡樂。限量發售的「獨角獸棉花糖」很完完售，成為網路打卡熱點。手作課程同樣人氣爆棚，孩子們親手製作馬卡龍吊飾、黏土甜甜圈與冰淇淋花束等創意小物，打造童趣滿點的互動體驗。

除了雪樂園與奇幻花園，遠雄廣場3樓的「瘋玩樂園」集合多家熱門親子品牌，包括貝兒絲 BEAR’S CAFÉ、湯姆熊歡樂世界、快樂小熊、Fighting Cube 好鬪格子與HADO AR 電子躲避球等，針對暑假期間推出多項限時體驗與專屬優惠，成為親子族群提供全天候室內遊樂天地。

遠雄廣場表示，7月1日至7月31日推出「滿額抽萬元遊樂券」活動，iFG App會員全館單筆消費滿1000元，即可填寫聯絡資料投入抽獎箱，有機會抽中價值萬元的「瘋玩樂園遊樂券」（500元面額，共20名），可使用於館內多家遊樂品牌。

7月18、19日限時會員來店禮活動，會員當日累計消費滿1200元，即可兌換實用的「手提果茶冷泡壺」，並加贈iFG線上購物120元折扣券。當日單筆消費滿100元享2倍點數回饋，累積點數可折抵現金使用。