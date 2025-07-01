年度迷因「露比醬」又來！日本麥當勞新廣告吸千萬觀看

2025年度網路爆紅迷因之一「露比醬～嗨！」，洗腦旋律引發模仿熱潮，日前日本麥當勞釋出最新廣告，竟找來三位聲優「神還原」迷因影片，才上線短短1天，就吸引超過3千萬人觀看朝聖，再度引爆社群話題！

若說到今年「現象級」的網路爆紅迷因，由日本《Love Live!》聲優限定團體「#AiScReam」演出的「露比醬～嗨～你最喜歡什麼呢？」，肯定榜上有名，這段影音被各國網友運用AI技術爆改，產製出各種趣味惡搞的版本，快速席捲社群。

然而，向來十分有行銷創意的日本麥當勞，日前就在官方社群釋出最新廣告，找來原班人馬「重演迷因」。只見三名聲優─降幡愛、大西亞玖璃、大熊和奏手拿麥當勞的漢堡，還將歌詞改成「比起薄荷巧克力，我更喜歡照燒雞腿堡漢堡！」等各式漢堡，影片曝光後立刻被瘋狂轉發，觀看數還在快速累積中！