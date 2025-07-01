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7-ELEVEN三麗鷗環遊世界福袋25款搶先看 7/9開賣頭獎抽百萬黃金

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
歡慶7-ELEVEN Day，一次收集三麗鷗3大熱門IP福袋，還能抽百萬黃金頭獎。記者黃筱晴／攝影
歡慶7-ELEVEN Day，一次收集三麗鷗3大熱門IP福袋，還能抽百萬黃金頭獎。記者黃筱晴／攝影

炎炎夏日來臨，7-ELEVEN看準出遊商機，攜手三大超人氣三麗鷗角色—Hello Kitty、酷洛米與大耳狗，推出以「造訪世界3大城市」為主題的限定福袋，包含倫敦、巴黎、首爾3種城市風格設計，打造6大價格帶、8種商品結構、共25款限量福袋選擇，從實用家電到出遊裝備一應俱全，更結合美國Traveler’s Choice、義大利Giaretti珈樂堤、日本APIX安本素等國際知名品牌，打造今夏最值得入手的潮流福袋。

門市現貨福袋價格共分為499元、799元、1,499元、1,699元、1,799元與1,999元共6種價位，每款皆附21種品牌優惠券。499元組合包含「大容量月亮包+大臉面紙套」與「900ml保溫瓶+密碼鎖行李束帶」，799元則有摺疊購物車、涼被與收納櫃等選項。千元以上福袋則主打機能與質感兼具的生活用品，像是1,499元的21吋行李箱、1,699元的10人份電鍋、1,799元的無葉風扇，以及1,999元的鋁框防撞行李箱等，所有商品皆為三麗鷗主題限定設計，兼具實用與收藏價值。

購買福袋價格越高、獲得的抽獎序號越多、中獎機會越高，有機會抽中豪華大獎，包括價值約130萬元的「鎮金店黃金十兩」頭獎、柏金包、周大福30分鑽戒，另於7月9日到7月15日期間，更連續7天加碼天天送「100萬OPENPOINT點數」。購買1,499元以上福袋，還有機會獲得「7-ELEVEN LOGO限定金幣」兌換券，共計711名幸運得主，單枚金幣市值900元，驚喜再加乘。

全系列福袋將於7月9日凌晨00:00在全台7-ELEVEN門市限量開賣，7月9日至15日，持指定銀行信用卡單筆結帳滿1,000元還可現折100元。此外，7月9日中午11:00也將於OPENPOINT APP推出uniopen會員限定「KANGOL夏日旅行福袋」，每組售價999元（約市價2.5折），限量500組，同樣內含品牌優惠券及黃金抽獎機會。

除了福袋之外，還有延伸三麗鷗環遊世界圖素推出5款布偶絨毛提袋現貨當筆購，超萌布偶內藏12L大容量購物袋，掛在包包上超可愛又實用。另有鎮金店聯名酷洛米黃金串珠系列，8款超萌造型，消費不限金額報手機即可直接買。

不論是門市現貨販售福袋還是uniopen會員限定預購福袋，通通都有機會抽到價值約130萬元的頭獎「鎮金店黃金十兩」。記者黃筱晴／攝影
不論是門市現貨販售福袋還是uniopen會員限定預購福袋，通通都有機會抽到價值約130萬元的頭獎「鎮金店黃金十兩」。記者黃筱晴／攝影
1,799元福袋為來自日本的大眾生活家電品牌「APIX安本素86CM遙控可旋轉無葉風扇」，共3樣圖素選擇，每款皆含21種品牌優惠券，共有4組中獎機會。記者黃筱晴／攝影
1,799元福袋為來自日本的大眾生活家電品牌「APIX安本素86CM遙控可旋轉無葉風扇」，共3樣圖素選擇，每款皆含21種品牌優惠券，共有4組中獎機會。記者黃筱晴／攝影
延伸三麗鷗環遊世界圖素推出5款布偶絨毛提袋現貨當筆購。記者黃筱晴／攝影
延伸三麗鷗環遊世界圖素推出5款布偶絨毛提袋現貨當筆購。記者黃筱晴／攝影
499元福袋除了品牌優惠券、1組中獎機會，還內含則5樣門市品牌商品。記者黃筱晴／攝影
499元福袋除了品牌優惠券、1組中獎機會，還內含則5樣門市品牌商品。記者黃筱晴／攝影
7月9日11點打開OPENPOINT APP即可線上預購uniopen會員限定的「KANGOL夏日旅行福袋」。記者黃筱晴／攝影
7月9日11點打開OPENPOINT APP即可線上預購uniopen會員限定的「KANGOL夏日旅行福袋」。記者黃筱晴／攝影
1,699元福袋為義大利豪華廚電領導品牌「Giaretti珈樂堤10人份電鍋」，共3樣圖素選擇，每款皆含21種品牌優惠券，共有4組中獎機會。記者黃筱晴／攝影
1,699元福袋為義大利豪華廚電領導品牌「Giaretti珈樂堤10人份電鍋」，共3樣圖素選擇，每款皆含21種品牌優惠券，共有4組中獎機會。記者黃筱晴／攝影
以三麗鷗3大人氣IP搭配造訪世界3大城市為主題打造限定福袋系列，Hello Kitty × 英國倫敦紅色電話亭設計。圖／7-ELEVEN提供
以三麗鷗3大人氣IP搭配造訪世界3大城市為主題打造限定福袋系列，Hello Kitty × 英國倫敦紅色電話亭設計。圖／7-ELEVEN提供
延伸三麗鷗環遊世界圖素推出5款布偶絨毛提袋現貨當筆購。記者黃筱晴／攝影
延伸三麗鷗環遊世界圖素推出5款布偶絨毛提袋現貨當筆購。記者黃筱晴／攝影
799元福袋除了品牌優惠券、2組中獎機會，還內含則5樣門市品牌商品，共2組中獎機會。記者黃筱晴／攝影
799元福袋除了品牌優惠券、2組中獎機會，還內含則5樣門市品牌商品，共2組中獎機會。記者黃筱晴／攝影
499元福袋，大容量月亮包+大臉面紙套，共3款。記者黃筱晴／攝影
499元福袋，大容量月亮包+大臉面紙套，共3款。記者黃筱晴／攝影
以三麗鷗3大人氣IP搭配造訪世界3大城市為主題打造限定福袋系列，酷洛米 × 法國巴黎凱旋門設計。圖／7-ELEVEN提供
以三麗鷗3大人氣IP搭配造訪世界3大城市為主題打造限定福袋系列，酷洛米 × 法國巴黎凱旋門設計。圖／7-ELEVEN提供
以三麗鷗3大人氣IP搭配造訪世界3大城市為主題打造限定福袋系列，大耳狗 × 韓國首爾塔設計。圖／7-ELEVEN提供
以三麗鷗3大人氣IP搭配造訪世界3大城市為主題打造限定福袋系列，大耳狗 × 韓國首爾塔設計。圖／7-ELEVEN提供
1,499元福袋為來自美國專業行李箱品牌「TRAVLER‘S CHOICE 21吋前開款行李箱」，共3樣圖素選擇。記者黃筱晴／攝影
1,499元福袋為來自美國專業行李箱品牌「TRAVLER‘S CHOICE 21吋前開款行李箱」，共3樣圖素選擇。記者黃筱晴／攝影
今年福袋擴增出遊、居家新結構，前開式行李箱成熱門選擇。記者黃筱晴／攝影
今年福袋擴增出遊、居家新結構，前開式行李箱成熱門選擇。記者黃筱晴／攝影

黃金 行李箱 福袋

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