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林聰明進駐台北101 限定「沙鍋龍蝦、沙鍋魷魚」上桌

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101，7月2日正式開幕。林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101，7月2日正式開幕。林聰明沙鍋魚頭提供

嘉義人氣小吃「林聰明沙鍋魚頭」，繼北上開設南港LaLaport分店後，將於7月2日正式進駐台北101。店內將推出8款主題套餐，其中還包含限定款「沙鍋龍蝦」、「沙鍋魷魚」、「沙鍋炸蝦」、「沙鍋河粉」等餐點，現場也將販售林聰明沙鍋魚頭杯麵、魚鬆爆米花等不同特色週邊商品。

開業72年的林聰明沙鍋魚頭，過去曾登上Netflix《世界小吃》推介，乃是嘉義極具代表性的人氣名店。近年林聰明沙鍋魚頭積極跨區展店，包括進駐台南三井Mitsui Outlet Park、機場門市、南港LaLaport。7月2日起，也將正式於台北101美食街開設新店。

儘管101店僅有6坪，為規模最小的分店，不過店內也提供多項招牌餐點。已經獲得「台灣海洋保育與漁業永續基金會」認證，成為「愛海店家」的林聰明沙鍋魚頭，全新101店菜單以「海洋永續」為發想，其中「沙鍋鬼頭刀魚排套餐」選用通過海洋之心永續標章驗證，具產銷監管鏈證書的黃金鬼頭刀魚排為主角，每份388元。另外還有4款101店限定菜色，包括「沙鍋龍蝦」、「沙鍋炸蝦」、「沙鍋魷魚」與「沙鍋河粉」，各有不同特色，也看得到日式唐揚、越南河粉等國際化的身影，每份288～499元。

此外，店內同樣供應有「沙鍋龍虎斑魚頭」、「經典沙鍋菜」等餐點，還有101限定、融合嘉義白沾醬的「炸牡蠣」，以及「聰明炸魚薯條」。另外現場亦供應「林聰明沙鍋魚頭杯麵」、「林聰明沙鍋魚頭魚鬆爆米花」等特色商品。

不僅開設新店，林聰明沙鍋魚頭也預告，今年暑假將再次攜手金色三麥，再度攜手合作，推出全新聯名啤酒；7月底也將赴日本參加東京代代木公園舉行的「台灣祭」（2025 Taiwan Festa），屆時將把廚房搬到現場烹煮，原汁原味呈現來自台灣嘉義沙鍋魚頭的迷人風味。

沙國龍蝦套餐，每份499元。記者陳睿中／攝影
沙國龍蝦套餐，每份499元。記者陳睿中／攝影
沙鍋炸蝦套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
沙鍋炸蝦套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
沙鍋魷魚套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
沙鍋魷魚套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
林聰明沙鍋魚頭即將正式插旗台北101。記者陳睿中／攝影
林聰明沙鍋魚頭即將正式插旗台北101。記者陳睿中／攝影
沙鍋龍虎斑魚頭套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
沙鍋龍虎斑魚頭套餐，每份399元。記者陳睿中／攝影
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101，推出多款限定菜色。記者陳睿中／攝影
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101，推出多款限定菜色。記者陳睿中／攝影

永續 林聰明 嘉義

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