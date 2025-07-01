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林聰明沙鍋魚頭進駐台北101 2日開賣 8款主題套餐搶先開箱

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，圖為林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧帶隊參加台北國際食品展。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，圖為林聰明沙鍋魚頭執行長林佳慧帶隊參加台北國際食品展。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

榮登Netflix「世界小吃」推介，發跡嘉義三代傳承的林聰明沙鍋魚頭，2022年首度跨區展店，從台南三井MitsuiOutlet Park、機場門市、南港LaLaport一路向北，明天插旗台灣最高地標台北101，為72年歷史嘉義小吃，寫下進軍國際重要里程碑，新推出8款主題套餐開箱。

台北101分店是林聰明沙鍋魚頭規模最小分店，執行長林佳慧笑說，「不到6坪空間別具意義，因為嘉義小吃也可以站在台灣最高地標，迎接來自全世界旅人味蕾，台灣，真的有這樣1碗承載在地故事與文化歷史的滋味。」

為貼近國際旅客味蕾，101店新推出8款主題套餐，包含使用2分之1隻炸龍蝦「沙鍋龍蝦套餐」、高雄永安高品質契作龍虎斑魚頭的「沙鍋龍虎斑魚頭套餐」、融合台灣夜市馳名酥炸大魷魚的「沙鍋魷魚套餐」。

加入日式唐揚炸物巧思的「沙鍋炸蝦套餐」、使用通過海洋之心永續標章驗證之黃金鬼頭刀魚排的「沙鍋鬼頭刀魚排套餐」。「經典沙鍋菜套餐」主食可加價升級搭配火雞肉飯，讓客人不用跑嘉義，在101也能品嘗嘉義米食小吃正宗美味。首次推出全新主食的「沙鍋河粉套餐」與「沙鍋烏龍麵套餐」，呈現台味在異地多元可能。

地址：台北市信義區市府路45號B1、03櫃位，營業時間：上午11時至晚間9時30分；周五、六及國定假日前1天 上午11時至晚間10時，價格：套餐售價288元至499元。

林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供
林聰明沙鍋魚頭進駐台北101明天開賣，8款主題套餐開箱從海鮮吃到海洋保育。圖／林聰明沙鍋魚頭提供

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