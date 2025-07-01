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「可口可樂」重返好市多！全台14家賣場同步導入冷飲機

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
「可口可樂」邀請全台消費者一同前往全台好市多，盡享最暢快、對味的搭餐組合。圖/可口可樂提供
「可口可樂」邀請全台消費者一同前往全台好市多，盡享最暢快、對味的搭餐組合。圖/可口可樂提供

全球飲料市場領導品牌「可口可樂」宣布，自今年夏天起，重返全台好市多熟食區，即日起逐步轉換機台，並於7/5全面轉換完成。

可口可樂進駐好市多的冷飲機，提供旗下多款飲品選項，包括可口可樂、可口可樂ZERO SUGAR、雪碧、芬達、飛想茶，經典口味一次滿足。

台灣好市多為全亞洲會員密度最高的市場，為因應熟食區人潮高峰，務求提供消費者即時便利的冷飲服務，可口可樂團隊以空間效能極大化運用為原則，共計導入24座冷飲機，期盼有效減緩排隊人流；冷飲機提供飲品選擇含括可口可樂、果味汽水、茶品及無糖飲料等品項，無論是搭配好市多經典熱狗堡，還是超人氣的牛肉捲、披薩等美味熟食，都能找到最適合的搭餐選擇。

可口可樂表示，此次好市多全面升級可口可樂冷飲機，除提供優質冷飲選擇，更於機台設計上結合環境永續觀念，冷飲機台上方連接製冰機，採用冰塊預冷技術，無需使用冷媒，能有效減緩溫室氣體效應，享受暢快滋味同時更能降低碳排放量。

可口可樂冷飲機設備升級，採用冰塊預冷設計，不需使用冷媒，能有效減少碳排放量。圖/可口可樂提供
可口可樂冷飲機設備升級，採用冰塊預冷設計，不需使用冷媒，能有效減少碳排放量。圖/可口可樂提供
全台14家賣場同步導入共24台可口可樂冷飲機。圖/可口可樂提供
全台14家賣場同步導入共24台可口可樂冷飲機。圖/可口可樂提供

好市多 可口可樂

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