全支付攜手foodpanda 首創電支與外送平台整合

電支法規鬆綁後，全聯旗下電子支付「全支付」攜手foodpanda，首創電子支付與外送平台整合。全支付總經理游金榮表示，全支付將服務場景從原有的實體零售、交通、繳稅費等，進一步延伸到高頻率的外送支付，而foodpanda除綁定信用卡外，消費者也可以透過全支付帳戶完成付款，開創無信用卡也能合作的新應用場景。

根據2025年資策會MIC外送服務使用經驗調查，外送平台的使用比例隨年齡層下降而遞增；與此同時，全支付近7成會員集中於30至59歲，此次合作恰如其分地串聯起不同世代的使用習慣與需求，成功打造出涵蓋全齡、全場景的外送支付新生態。

游金榮表示，跨入外送領域，瞄準的是高交易量、高頻次的交易，進一步帶動消費者的高黏著度。他也說，台灣電子支付業者有36家，競爭相當激烈，而當客源成長到一定程度後，規模經濟就會發生，全支付目前使用高回饋率的誘因吸引消費者綁定，而後消費者就會常態使用，長期來看就可以進行規模變現，加快獲利的速度。

游金榮也說，根據交易數據，餐飲類交易筆數占比最高達六成，且會員使用時段高峰也集中在午餐與晚餐時段，與上班族的生活節奏高度吻合。會員地域分布呈現穩定擴張，六都合計占比約七成，全台各地皆穩定成長，顯示全支付已成為全民信賴的支付工具。

全聯總經理蔡篤昌也說，全支付目前會員人數超過600萬，希望用最快速度可以迎頭趕上，目標年底前達到700萬，成為人數最多的支付平台，意即每個月都要有10萬會員的增加。