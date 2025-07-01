今夏最狂樂園！香港迪士尼「20周年奇妙派對」+100連玩2天

香港迪士尼樂園度假區正開展「20周年奇妙派對」！日夜連場的慶祝派對充滿音樂與色彩，點亮樂園每個角落，與來自各地的賓客共度歡樂難忘時光。

超過千名受邀賓客共同迎接這場盛會。米奇與好友和Duffy與好友以全新設計的20周年派對服飾閃耀登場，隨著熱力洋溢的20周年主題曲，派對氣氛瞬間進入高潮。同時，美國小鎮大街亦幻化成為絢爛色彩的畫布，煙火璀璨綻放，無人機在奇妙夢想城堡上空描繪出星光閃閃的20周年標誌，點亮整片夜空。

香港迪士尼開幕以來最盛大的巡遊表演「迪士尼好友巡遊派對」，呈現11台全新花車，集結超過30位深受喜愛的迪士尼朋友，以及超過100位表演者，於約30分鐘的演出中，一路載歌載舞讓每個轉角都蘊藏奇妙驚喜。其中，7位達菲與好友首次全員現身，搭乘森林主題的花車萌力登場；來自皮克斯動畫工作室電影《玩具總動員》的胡迪親自駕駛遙控車進場，《怪獸電力公司》的毛怪和大眼仔也一起現身，全場歡呼聲連連！

來自華特迪士尼動畫工作室電影的《動物方城市》主題花車，除了融入香港獨有的天際線的元素，更迎來狐狸胡尼克與兔警官哈茱蒂等人氣角色熱情參與，洪金豹警員亦將粉墨登場。此外，同樣來自華特迪士尼動畫工作室電影的《大英雄天團》中的阿廣將首次穿上盔甲裝帥氣亮相，與他親手打造的杯麵一同加入巡遊表演。

20周年限定主題美食同步登場，皇室宴會廳的合家歡盛宴滿載豐盛佳餚；大街餐廳由Coca-Cola®呈獻的米奇與好友巨型新地派對，層層堆疊的冰淇淋與繽紛裝飾，絕對是打卡必備；還有「米奇與好友盛大派對茶聚」，讓每一口都充滿派對魅力。想成為派對焦點，還有超過300款限定收藏品等你發掘。

此外，樂園各處也加入了各具特色的20周年主題布置及迪士尼朋友裝飾，為賓客打造派對專屬打卡點。還有，記得尋找迪士尼處處拍攝影師的身影，拍攝派對紀念照，就可以在「香港迪士尼處處拍」手機應用程式中，免費下載20周年主題數位相片一張，作為派對的最佳紀念品。

即日起至2025年12月31日，於官網購買「連玩2日門票」，即可憑原價1日門票多加港幣100元的優惠價，連續入園2天。即日起至9月27日購買指定1日門票的賓客，還可獲贈20周年SouvenEAR迷你派對帽一頂 ，以奇妙造型投入慶典。

想讓體驗升級，還有迪士尼尊享卡–「迪士尼好友巡遊派對」及迪士尼尊享卡之「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」，8項設施及2項表演通行，優先暢玩多項人氣遊樂設施及於指定觀賞區欣賞精彩表演。