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台南夜市吉祥物「夜奇鴨」出道 黃偉哲掀夜市觀光熱潮

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
市長黃偉哲與吉祥物「菜奇鴨」、新夜市吉祥物「夜奇鴨」合影，期盼吉祥物強強聯手掀起全台熱潮。圖／南市府提供
市長黃偉哲與吉祥物「菜奇鴨」、新夜市吉祥物「夜奇鴨」合影，期盼吉祥物強強聯手掀起全台熱潮。圖／南市府提供

市府4年前推出吉祥物「菜奇鴨」爆紅，網友敲碗希望推出夜市吉祥物，市長黃偉哲今發表「夜奇鴨」，也期盼延續「菜奇鴨」所創造的熱潮，吸引更多人潮前來台南觀光，體驗夜市的多元風貌與特色小吃，帶動夜市的經濟活力與永續化。

黃偉哲表示，夜市不僅是台南的縮影與象徵，更是美食、人情味、歡笑氛圍的代表，而不論來自日本、韓國或是其他國家的朋友，每每來到台南遊玩拜訪時，一定會安排夜市行程，體驗台南道地且豐沛的夜市庶民文化。

他也強調，台南各夜市近年來也致力改善髒亂的刻板印象，並朝全方位、多元化等發展，希望讓更多人喜歡台南夜市，也歡迎民眾一起暢遊台南各大夜市，逛逛、走走、吃吃、喝喝、買買通通一次滿足。

經發局市場處表示，「夜奇鴨」與「菜奇鴨」身形如出一轍，不過「夜奇鴨」的身體是亮眼的黃色，宛如夜市中明亮的燈火，象徵熱鬧、歡快的夜市氣氛，其帽子上面的Y，則是取「夜」的諧音「YA」，代表「夜奇鴨」會散播歡樂到夜市的每一個角落。

此外，「夜奇鴨」身上的圍裙則是以夜市職人經常穿著的棕色圍裙為設計基礎，上面寫著大大的「夜」字，象徵夜市攤販專注與認真的精神，並向每個夜晚努力工作的夜市職人們致敬。

市場處也說，因應「夜奇鴨」出道，將推出多款限定周邊商品，賦予吉祥物全新的生命力，打造「草根系偶像」形象，並在暑假期間化身夜市推廣大使，深入台南最具人氣的夜市，舉辦快閃見面會等趣味活動，與民眾近距離互動，推廣府城夜市文化。

因應台南夜市新吉祥物「夜奇鴨」出道，市場處也推出多款限定周邊商品。圖／南市府提供
因應台南夜市新吉祥物「夜奇鴨」出道，市場處也推出多款限定周邊商品。圖／南市府提供

夜市 吉祥物 台南

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