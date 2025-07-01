200年雪莉王者再進化 麥卡倫攜設計鬼才重塑經典新樣貌

全球頂級單一麥芽威士忌品牌麥卡倫（The Macallan），迎來品牌200週年後再推革新之作，攜手美國後現代設計大師David Carson，為旗下經典系列——雪莉桶及雙雪莉桶系列，注入全新包裝設計，在傳承兩世紀釀酒工藝的同時，也展現邁向未來的視覺創意。

設計語言強調「感覺重於邏輯」的David Carson，以打破設計邏輯、重視感官情緒的實驗風格聞名，曾於90年代掀起平面設計革命。本次為麥卡倫操刀設計，他以直覺式創作手法，轉化麥卡倫歷史底蘊與雪莉橡木桶精神，打造出融合自然、文化與創新的嶄新包裝，向品牌不凡傳承致敬，也傳遞麥卡倫對未來的美學想像。

新設計將麥卡倫斯佩賽酒廠的綠色流線型屋頂，轉譯為瓶肩優雅曲線；瓶肩上的三角形標籤承繼過往的設計語彙，呼應麥卡倫所選用的頂級雪莉橡木桶之源「西班牙雪莉酒金三角產區」；瓶身後方的標籤則以全新設計，將麥卡倫釀酒師團隊撰寫的品飲筆記視覺化呈現，細緻描繪來自美國與歐洲雪莉橡木桶交織出的香氣與口感層次。此外新設計更導入更為先進的防偽溯源系統，同時讓消費者可以透過產品上的QR Code，了解更多產品相關訊息。

「設計與威士忌的共同精髓，皆講求情感與結構之間的絕妙平衡。」David Carson表示：「這次為麥卡倫構思全新包裝，我希望讓視覺語言成為歷史與未來之間的橋樑，既能承襲麥卡倫豐富的歷史，又能體現其前瞻精神，從標籤的設計到瓶身造型，每個細節都是對麥卡倫兩世紀精湛工藝的至高讚美。」

作為「雪莉王者」，麥卡倫堅持選用西班牙赫雷斯頂級酒莊Valdespino的雪莉桶，確保風味與天然酒色的一致品質。經典雪莉桶系列風味濃厚，融合果乾與木質尾韻；雙雪莉桶系列則展現圓潤與平衡，散發柑橘與溫潤香料氣息，各自展現麥卡倫獨特的橡木桶風味藝術。

此外，延續對經典的復刻致敬，麥卡倫也推出2023與2024年版Classic Cut系列，分別帶有洋梨、香草、熱帶水果與烤奶凍的香氣與層次，再次展現品牌從原酒選擇到細節打磨的獨到品味。

「探索工藝與創意的無限可能，始終是麥卡倫的品牌靈魂。」麥卡倫創意總監 Jaume Ferras表示 ：「這次經典酒款的煥新視覺，以嶄新的設計語彙，詮釋麥卡倫兩世紀以來積累的人文底蘊與精湛工藝，從賦予威士忌靈魂的雪莉酒，到成就每一滴麥卡倫馥郁口感的美國與歐洲雪莉橡木桶；每一道工序，皆是為了成就一瓶風味層次豐富、餘韻悠長的麥卡倫。」

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