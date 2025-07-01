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台灣鐵道列車郵票7日發行！中華郵政攜手台鐵 聯名商品上架

中央社／ 台北1日電

台灣鐵道列車郵票（第1輯）將在7日發行，中華郵政攜手台鐵推出聯名商品，包含徽章、娃娃、幸福御守等上架開賣。

中華郵政公司今天發布新聞稿表示，與台鐵合作推出聯名商品，結合郵政吉祥物「波波鴿」、台鐵吉祥物「鐵魯」與「漢娜將」，經典郵政元素與鐵道列車旅遊等題材。

中華郵政說，6款商品包含列車小徽章EMU3000款、列車小徽章E500款、波波鴿娃娃、幸福御守、波波鴿保溫瓶列車款、波波鴿便當盒跟台灣鐵道列車郵票（第1輯）原圖明信片 。

中華郵政指出，聯名商品將在7日的台灣鐵道列車郵票（第1輯）發行典禮活動現場、中華郵政「i集郵」、台鐵夢工場指定門市及臺鐵夢工場網站販售。

除此之外，台鐵也在7日推出5款吉祥物系列商品：鐵魯全身絨毛玩偶、漢娜將全身絨毛玩偶、鐵魯大頭絨毛玩偶、漢娜將大頭絨毛玩偶及列車造型萬用包。

台鐵 中華郵政

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