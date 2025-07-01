必勝客攜手在地時尚新推「啤薩」 拿坡里7/1-16加碼送「1斤酥炸三角骨」

繼多次推出創意比薩後，「必勝客」攜手在地時尚啤酒品牌「啤酒肚釀製」，共同研發全台灣首款以「比薩餅皮」釀製而成的創新啤酒「啤薩 BEERZA BEER」，嘗得到鳳梨、火腿、餅皮兼具的夏威夷風味。

必勝客本次與啤酒肚釀製合作，將每天新鮮製造、未完全被善用的比薩餅皮，經專業烘烤與再製處理，並取代部分麥芽，釀出香氣撲鼻、創意滿點的拉格（Lager）啤酒，不僅延伸食材價值，更進一步減少浪費。風味靈感來自「夏威夷比薩」，融合鳳梨的果香、火腿煙燻與餅皮的自然甜味，入口微甜微酸、層次豐富，酒精濃度為5%。

「啤薩 BEERZA BEER」的視覺設計由「萬秀洗衣店永續二代品牌萬秀洗濯實驗室」操刀，延續「從舊衣到新生」的理念，瓶身採高比例透鋁設計，減少印刷油墨用量，並選用含10%再生料的環保收縮膜。單瓶原價99元，加購價89元，雙瓶組合價169元。可於必勝客門市、IKEA瑞典超市、台北文華東方酒店購買。

即日起至7月16日，拿坡里披薩．炸雞祭出「買1送1」優惠，外帶或內用「大披薩」或「6塊炸雞」，即送原價390元、整整1台斤的「酥炸三角骨」一桶，優惠價390元。另外點餐加價129元，即享三罐指定啤酒（百威、海尼根、台啤），搭配出消暑的美食組合。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康