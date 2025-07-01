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85℃ 瞄準父親節商機 推造型蛋糕預購85折搶市

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
85℃宣布，四款父親節造型蛋糕 7/3起預購85折，7/3-8/8 APP會員買主題蛋糕再抽PS5 Pro、iPad Air等大獎。業者／提供
85℃宣布，四款父親節造型蛋糕 7/3起預購85折，7/3-8/8 APP會員買主題蛋糕再抽PS5 Pro、iPad Air等大獎。業者／提供

瞄準父親節商機！85℃推出四款平價造型蛋糕，以「型男紳士 爸氣登場」為主題，有6吋「帥氣歐多桑」帥氣又充滿魅力的Q版男子造型，高CP值的價格，成熟、給人穩重可靠造型蛋糕搶市，7/3到8/5預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠(限門市現場購買)。

8吋「榛香茶韻」，充滿禪風的茶藝組，隱喻爸爸日復一日的付出，看似平凡，卻餘韻無窮、回甘人心，還有「品味人生」和「甜蜜紳士」搭配超仿真的煙斗和可愛鬍子老爸，不同造型與口感，要給辛苦的老爸不一樣的驚喜。

7/3到8/5預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠(限門市現場購買)，7/3-8/8只要是85 Cafe APP會員，購買父親節主題蛋糕，結帳報會員電話，就能抽PS5 Pro、2025 iPad Air、OSIM 智能背樂樂等大獎，總共5位名額，預計活動檔期間全台可售出33,000個主題蛋糕。

6吋「帥氣歐多桑」85折價550元，以巧克力餅乾堆疊出時髦的短捲髮，戴上眼鏡蓄著八字鬍，顯得成熟又有魅力，完全展現爸爸最性格的一面，給人穩重可靠的感覺。以進口動物性鮮奶油為基底，添加鮮奶卡士達粉及太妃焦糖醬而製成的牛奶泡芙餡及太妃焦糖餡，雙重口感，融合為一，調和成十分迷人的豐富口感，品味優雅細緻的父親絕對不能錯過！

8吋「榛香茶韻」85折價750元，充滿禪意的茶藝套組，就像爸爸平日裡無聲的付出，看似清淡，實則回甘無窮。茶壺有如父親歷經歲月淬鍊後的智慧與溫度，內斂卻始終溫暖。嚴選榛果粒加入比利時嘉麗寶巧克力而製成的榛果巧克力慕斯，另加入熟成紅茶及法國愛樂薇動物性鮮奶油而調製的奶茶慕斯，榛果巧克力香濃氣味搭配茶香真是絕配。

6吋「品味人生」85折價580元，外觀以煙斗作為主軸，比喻爸爸被賦予沉靜、睿智和怡情的特質，也代表生活及品位的象徵。蛋糕主體是香鬆可口的香草戚風蛋糕，搭配提拉米蘇與芋頭雙重慕斯，口感輕盈、風味豐富，每一口都讓人陶醉其中，

8吋「甜蜜紳士」85折價750元，戴著紳士帽、留著可愛小鬍子，不只外型吸睛，裡面更是香濃可口，使用斯里蘭卡伯爵紅茶粉調製的伯爵茶慕斯及伯爵巧克力奶凍，口感清爽香味濃郁，外觀搭配紳士老爸造型，祝福最愛老爸88節快樂。

7/3到8/5預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠(限門市現場購買)。業者／提供
7/3到8/5預購父親節主題蛋糕，即享85折優惠(限門市現場購買)。業者／提供
父親節蛋糕必買！85℃推出四款平價造型蛋糕，以「型男紳士 爸氣登場」為主題。業者／提供
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父親節 巧克力

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