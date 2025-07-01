最美孕婦蕾哈娜演出小美人 穿香奈兒薄紗秀孕肚搶鏡
暑假是電影院的黃金檔期，隨著許多好萊塢強檔新片上映，許多女星在紅毯上以造型營造話題，為票房助攻。「最美孕婦」歌手蕾哈娜（Rihanna）日前於比利時布魯塞爾出席「藍色小精靈」（The Smurfs）世界首映，為電影角色「小美人」配音的她穿著了一套呼應電影主題的藍色香奈兒高級訂製服，這件禮服的設計靈感來自品牌的2003春夏高級訂製服系列，瓷青綠色絲緞與雪紡上衣及長裙上面共點綴了超過8萬個水晶、瓷質亮片與羽毛刺繡元素，並飾以同色系烏干紗與羽毛山茶花，搭配珠寶鈕釦，是香奈兒耗時840小時製作的奢華孕婦裝。
史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）在紐約出席她所主演的「侏羅紀世界：重生」（Jurassic World: Rebirth）首映會時，則選穿了一套由Sarah Burton設計的GIVENCHY最新2026年春季系列象牙白鈴蘭亮片蕾絲荷葉邊馬甲長禮服，是還未亮相過的全新設計，巨星地位可見一斑。而同樣選穿GIVENCHY的還有在洛杉磯舉首映會上為Netflix動作片「不死軍團2」（The Old Guard 2）造勢的主角莎莉賽隆（Charlize Theron），呼應劇中角色形象，她2025秋冬系列黑色針織網眼連身衣，外搭一件黑色羊毛雙排釦西裝外套，下身則以黑色皮革切割長靴呼應整體造型，帥氣與性感兼具，展現獨有的冷冽氣場與高級時尚品味。
兩屆奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）演出的黑色西部喜劇片「愛丁頓」（Eddington）在洛杉磯首映時，這位路易威登（Louis Vuitton）品牌大使以一件不對稱的桃粉色和紫色火焰圖紋垂墜針織毛衣搭配拱形嵌片裝飾長裙以及金屬圓環腰帶亮相，搭配簡約俐落的少女感短髮與清新妝容，與電影海報上的她合照起來，形成截然不同的有趣對比。
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