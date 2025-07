最美孕婦蕾哈娜演出小美人 穿香奈兒薄紗秀孕肚搶鏡

暑假是電影院的黃金檔期,隨著許多好萊塢強檔新片上映,許多女星在紅毯上以造型營造話題,為票房助攻。「最美孕婦」歌手蕾哈娜(Rihanna)日前於比利時布魯塞爾出席「藍色小精靈」(The Smurfs)世界首映,為電影角色「小美人」配音的她穿著了一套呼應電影主題的藍色香奈兒高級訂製服,這件禮服的設計靈感來自品牌的2003春夏高級訂製服系列,瓷青綠色絲緞與雪紡上衣及長裙上面共點綴了超過8萬個水晶、瓷質亮片與羽毛刺繡元素,並飾以同色系烏干紗與羽毛山茶花,搭配珠寶鈕釦,是香奈兒耗時840小時製作的奢華孕婦裝。

史嘉蕾喬韓森(Scarlett Johansson)在紐約出席她所主演的「侏羅紀世界:重生」(Jurassic World: Rebirth)首映會時,則選穿了一套由Sarah Burton設計的GIVENCHY最新2026年春季系列象牙白鈴蘭亮片蕾絲荷葉邊馬甲長禮服,是還未亮相過的全新設計,巨星地位可見一斑。而同樣選穿GIVENCHY的還有在洛杉磯舉首映會上為Netflix動作片「不死軍團2」(The Old Guard 2)造勢的主角莎莉賽隆(Charlize Theron),呼應劇中角色形象,她2025秋冬系列黑色針織網眼連身衣,外搭一件黑色羊毛雙排釦西裝外套,下身則以黑色皮革切割長靴呼應整體造型,帥氣與性感兼具,展現獨有的冷冽氣場與高級時尚品味。