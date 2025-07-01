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台南第一間「旭集」開幕！首波「開放訂位日」曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
台南首間旭集，將於7月9日開幕。圖/饗賓餐旅提供
台南首間旭集，將於7月9日開幕。圖/饗賓餐旅提供

饗賓集團旗下頂級日式Buffet「旭集 和食集錦」，預計將於7月9日正式插旗新光三越台南新天地，乃是府城第一間，全台第七間分店。將於7月3日開放預訂。

「旭集」隸屬於饗賓餐旅集團，主打精緻化的日本料理吃到飽，提供有生盛、巧鮨、醞炙、和揚等9大餐區，供應生魚片、壽司、炸物、炸蝦等多種日式餐點，目前包括台北、竹北桃園、高雄都有分店，一直是許多消費者心中「最難訂的自助餐」之一。

旭集台南西門店為饗賓集團第89間門市，也是「旭集」全台第7間門市，進駐新光三越台南新天地6樓，占地470坪，提供386個客席座位，預計將在7月3日10:00開放訂位。

饗賓餐旅集團表示，台南是一個充滿文化魅力的城市，這一次旭集融合府城特有的摩登浪漫氛圍，將台南的五條港、嘉南大圳、孔廟、赤崁樓、億載金城及民俗文化等意象，結合日式風情濃縮在旭集台南店的每一個角落，讓賓客穿梭跳躍於古今交錯的府城縮影中。旭集也精心設計台南限定料理，將府城經典小吃以日式料理手法，呈現新風貌。

自助餐 日本料理 吃到飽 台南

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