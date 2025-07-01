熱銷4億業績！全家再攜百萬網紅千千 仙草霜淇淋開賣

炎夏來臨，Fami!ce霜淇淋粉絲請就位！全家第四度攜手百萬美食YouTuber千千及其個人品牌「水水灶咖」，開啟今年夏天最強美味企劃「台味散步」，首波於7月5日由明星商品Fami!ce霜淇淋領軍，推出「仙仙仙草霜淇淋」全新口味，選用台灣仙草汁，打造消暑又懷舊的台式潮感新滋味。

同時，7月5日起至7月7日，全家APP隨買跨店取更推出5支188元限時優惠；另同步推出全新「Fami奶昔」，將Fami!ce霜淇淋添加冰牛奶，再加入以台灣米製作的專屬配料「米香脆」，層次再升級，7月5日至7月22日嚐鮮價49元。

全家Fami!ce霜淇淋具備「全齡化」、「全季節性」兩大特性，廣受大小朋友喜愛，每月熱銷超過200萬支，2022年「全家」首度攜手美食YouTuber千千及其個人品牌「水水灶咖」聯名合作，陸續推出「椰椰奶奶霜淇淋」、「木瓜牛奶霜淇淋」與「是芭樂系霜淇淋」等話題口味，引發廣大迴響，不僅屢登社群熱搜、消費者PO文曬圖，更創下近4億銷售佳績，為Fami!ce霜淇淋最受歡迎的聯名組合之一。今年雙方再度攜手合作，延續「台味創新」與「潮玩風味」的兩大核心，於暑假之初推出「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」全新口味。

暑假首波「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」，選用台灣仙草汁，將仙草淡淡草本甘味與Fami!ce霜淇淋乳感滑順融合，打造清爽不膩、回甘有層次的正宗台式口味，更可綜合搭配鮮乳坊聯名「Fami!ce莊園牛奶霜淇淋」，濃郁奶香搭配台味仙草，風味再加乘，翻玩台式甜品創新風貌；歡慶新品上市，自7月5日起至7月7日，全家APP隨買跨店取更推出限時3日Fami!ce霜淇淋限時閃購5支188元優惠，每位會員限購2組，兌換期限至11月20日。

同步登場全新「Fami奶昔」，將香濃滑順的「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」加入冰牛奶，再添柔滑口感，搭配以復古台式點心「米香」為開發靈感的專屬配料「米香脆」，以台灣米製成，散發淡雅穀物香氣，酥香脆口、入口即化，喚醒童年記憶中的熟悉滋味。飲用前輕輕搖勻，每口都能嚐到滑順與咀嚼交織的層次感；原價69元，7月5日至7月22日享限時嚐鮮價49元；無論是午後親子共享的小確幸，或與好友到全家消暑小聚，來杯充滿台味的「Fami奶昔」，都是今夏最對味的選擇。