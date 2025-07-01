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李旻浩Lee Know成GUCCI代言人 同色系穿搭學起來！

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
李旻浩身穿GUCCI拍攝了最新形象視覺。圖／GUCCI提供
李旻浩身穿GUCCI拍攝了最新形象視覺。圖／GUCCI提供

細數南韓當今最熱男團，團員包含了方燦、李旻浩（Lee Know）、彰彬、鉉辰、HAN、Felix、昇玟及I.N的Stray Kids絕對榜上有名。繼先前已有Felix、鉉辰、昇玟（Burberry）、I.N（Bottega Veneta）等人名「草」有主後，最新消息是團員之一的李旻浩也被GUCCI簽下、成為品牌代言人之列。

由於Stray Kids在音樂上橫跨亞洲、美國的影響力，李旻浩（Lee Know）的IG也擁有687萬追蹤人數的龐大粉絲量，去年也受邀參加GUCCI在倫敦舉辦的2025早春大秀，當時並身穿一襲印有GUCCI經典GG印花的西裝展現來自佛倫羅斯的義式貴氣。

李旻浩（Lee Know）表示：「我認為GUCCI是一個能透過傳承與當代創意跨越過去與現在的品牌。能與GUCCI一同邁向未來，是我深感榮幸的事。」同時GUCCI也發表了關於李旻浩（Lee Know） 的最新形象視覺，一套是全黑夾克搭配長褲，將夾克長袖捲起搭配長靴，俐落、幹練；另一套則是咖啡色Polo衫搭配咖啡色GG Logo印花西裝，，第三套則是毛料開襟衫搭配灰色西裝，素色的tone on tone搭配，簡單但在細節中創造層次變化，除了符合李旻浩（Lee Know）的俐落酷酷風格，是不是也值得筆記學習呢？

Stray Kids成員之一李旻浩（Lee Know）甫成GUCCI品牌代言人。圖／GUCCI提供
Stray Kids成員之一李旻浩（Lee Know）甫成GUCCI品牌代言人。圖／GUCCI提供
李旻浩以tone on tone的穿搭，創造出簡潔但和諧的印象。圖／GUCCI提供
李旻浩以tone on tone的穿搭，創造出簡潔但和諧的印象。圖／GUCCI提供

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