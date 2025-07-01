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台灣虎航「高雄出發」直飛日韓越澳 單程799元起今開搶
南台灣虎迷看過來。台灣虎航今天推出「放飛不設限，遠走『高』飛」促銷活動，高雄出發的日韓越澳12個航點，單程機票未稅價799元起，今明兩天限期開賣，每周108航班任選。
台灣虎航表示，高雄出發航點全攻略，日本航線包括仙台、新千歲、東京、名古屋、大阪、岡山、福岡、沖繩，韓國航線有濟州、金浦，以及越南峴港、澳門。銷售期間為今明兩天，旅遊期間自今天起至10月25日。優惠價機位開放銷售之日期及機位數有限，售完為止。
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