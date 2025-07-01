英國最偉大畫家特展首次登台！ 史上最大規模威廉・透納80件真跡震撼亮相

今年度全台藝術迷最不容錯過的西洋藝術盛典來了！適逢英國最偉大畫家威廉．透納誕生250週年，由英國泰德美術館策劃的「威廉．透納特展：崇高的迴響」自6月27日起在中正紀念堂盛大展出。觀眾將首次在台深入感受這位有「光之畫家」美譽的藝術巨匠傳奇，一窺他如何透過對色彩及光線的獨特觀察，開創獨樹一幟的繪畫風格。

有史以來最大規模的威廉．透納巡迴展登台，展出80件透納真跡畫作及28件頂尖的當代藝術家的作品。圖／「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

20英鎊紙鈔上的藝術家，80件真跡首度來台！

究竟透納有多重要？威廉．透納（William Turner）在西方藝術史上有舉足輕重的地位，他對光線、自然與崇高意境的革命性描繪，重新定義了「風景畫」，除了顛覆19世紀的藝術風格，影響力更延續至西方藝術運動，並且對莫內及法國印象派畫家產生了深刻且恆久的影響。透納也是英國家喻戶曉的藝術家，除了被英國民眾票選為「英國最偉大的畫家」，他的肖像更被選為20英鎊紙鈔上的封面人物，彰顯其深遠的文化影響力。

2025年適逢威廉．透納250週年誕辰，全球擁有最多透納真跡收藏的英國泰德美術館策劃了有史以來最大規模的威廉．透納巡迴展，展出80件透納真跡畫作以及28件頂尖當代藝術家的作品，而台灣是繼摩納哥、上海後，全球巡迴的第三站。主辦單位聯合數位文創董事長李彥甫表示：「這次展覽意義非凡，我們首次將如此重要、具有獨特主題的單一畫家的作品完整呈現給台灣觀眾，在台灣畫展史上有很重要的地位。當我走在展區觀看時，內心感到無比平靜，透納的作品能帶給人心靈沈澱，希望大家也都能夠到中正紀念堂來，放下日常的工作、學業，進一步感受透納的藝術帶來的平靜力量。」

英國泰德美術館國際合作部部長艾德華．麥克唐納．圖恩（Edward McDonald-Toone）也蒞臨展覽開幕記者會。艾德華表示，透納在英國是非常有名且具影響力的藝術家，他的影響力從18、19世紀延伸到現在，這次也將眾多珍稀館藏帶到台灣。「我們希望觀眾透過透納的視角來思考，藝術家是怎麼看這個世界的，不只是美景，而是能帶來更深入的反思。例如在日常生活當中，我們是否有好好觀察自己身邊的世界？不論是自然中的地景、海洋或是天空，都值得我們用更深度的眼光去欣賞。」

是被譽為「全球最知名的水彩畫」《藍色瑞吉山之日出》（The Blue Rigi, Sunrise）將在本次展出後回到英國封存10年。圖／「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

七大展區完整勾勒透納創作生涯，《藍色瑞吉山之日出》10年間最後展出

「威廉．透納特展：崇高的迴響」共展出80件透納真跡，涵蓋素描、水彩與油畫作品。展覽規劃七大展區完整呈現透納從早期初試鋒芒到晚期藝術高峰的創作歷程。從早期描繪英國風景的細膩筆觸，到阿爾卑斯山光影變幻的革命性技法，觀眾可以看到透納的風格如何逐漸超越寫實主義。他選擇以光線、氛圍掌握風暴、雪景、海洋、月光等大自然風貌，一改同時代畫家所追求的古典細膩筆觸，這使透納不僅成為時代先驅，更為後續印象派發展帶來深遠影響。

其中最不容錯過的展覽亮點，是被譽為「全球最知名的水彩畫」《藍色瑞吉山之日出》（The Blue Rigi, Sunrise）。這幅作品被視為當代最偉大的水彩畫之一，在台北巡迴展結束後即將回到英國封存，這次展出將是觀眾10年內唯一親眼欣賞的珍貴機會。

英國泰德美術館策展人伊莉莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）、藝術家凱蒂．帕特森（Katie Paterson）於其作品《全食》（Totality）前分享創作與共同展出的策劃構想。圖／「威廉．透納特展：崇高的迴響」提供

透納真跡結合當代藝術，開啟跨越250年的藝術對話

作為史上規模最大、內容最完整的透納巡迴展覽，「威廉．透納特展：崇高的迴響」以透納的「崇高」（Sublime）美學作為貫穿整個展覽的主軸，並以全新視角連結過去與現在。策展人伊麗莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）表示：「這次策展透過縱觀透納從職涯初期到晚期的整個過程中，與崇高美學有關的幾個核心議題，與28位頂尖當代藝術家的作品共同展出，與透納展開跨時空、跨越250年的藝術對話。」

當代藝術家凱蒂．帕特森（Katie Paterson）也特地來台參加展覽開幕活動，並分享作品《全食》（Totality）的創作理念如何與透納相互對話。凱蒂表示：「透納被譽為光之畫家，他相當擅長捕捉光與影，透過自然的美來展現崇高的美學。當代藝術家其實也是透過各自的方式來呈現並探索大自然這個課題。我透過把自古以來每一張日全蝕的攝影拼湊成一顆閃閃發光的球體，觀眾可以看到宇宙變化的過程，同時展現了宇宙的浩瀚無垠與奧秘。這跟透納探索自然是類似的觀點，只是用不同的手法和媒材來呈現。」

對台灣觀眾而言，這是首次近距離接觸威廉．透納系列作品的難得機會，勢必將帶來全新且令人震撼的觀展體驗。策展人伊麗莎白．布魯克（Elizabeth Brooke）建議：「觀眾在觀展時可以想像自己置身在透納演繹的環境中，想像你就站在那幅自然景觀前。這其實就是透納崇高美學的核心概念，透過人類的想像力，把自己置身其中去品味與體驗大自然的美麗。」「威廉．透納特展：崇高的迴響」自6月27日起至10月12日於中正紀念堂1、2展廳展出。想深入感受「光之畫家」不朽魅力的藝術愛好者，千萬不要錯過這場難得一見的藝術盛宴！