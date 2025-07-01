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台北、休士頓直飛10週年 機票折扣送景點券登場

中央社／ 台北1日電

北市觀傳局為了慶祝北市與美國休士頓締結姊妹市64週年、兩市直飛航線10週年，攜手長榮航空推出旅遊專案，提供機票折扣及台北101、故宮景點票券，邀請美國旅客前來探索台北城。

觀傳局發布新聞指出，60多年來，台北市與休士頓市雙方在多個領域持續互動交流，這次推出的「Taipei, Your Next Adventure」」觀光優惠專案，邀請全美旅客、休士頓市民搭乘長榮航空的直飛航班探索，體驗台北城的專屬魅力。

針對優惠內容，觀傳局說，只要在7月到10月間，購買長榮航空全美任一航點出發直飛台北的旅客，即日起可至這次活動網站領取限量折扣碼，除了超值機票優惠，還可兌換觀傳局的加碼禮包，內含「台北101」及「故宮博物院」門票，數量有限，送完為止。

觀傳局長余祥說，台北市是座東方文化與現代元素兼具的城市，已是亞洲具代表性城市之一，白天可探索自然景致、歷史景點，入夜可沈浸在街道、夜市的熱鬧氛圍中，歡迎更多美國旅客前來嘗試專屬台北城的多元風情。

為擴大推廣效益，觀傳局補充，同步啟動對美加多元觀光推廣計畫，透過國際知名旅遊媒體LonelyPlanet、Matador Network、Travel Pulse等曝光資訊，以及聯手美南新聞、美南電視等當地華人媒體推出旅遊專題，並與具北美在地影響力的KOL合作、生活風格與人文風景。

觀傳局 北市

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