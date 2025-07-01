十大遊日熱門旅行社揭曉！暑假自由行、跟團首選攻略　

根據日本觀光廳的數據，2025年1到4月間，已經有超過216萬名台灣人赴日旅遊，光是4月，就有53萬人飛往日本。為什麼台灣人這麼愛去日本？因為說走就走，不麻煩。飛一至三個小時就到，交通熟悉、文化相近，卻又不會無聊。因為吃的合口味，住得安心，治安也讓人放心。更因為在那裡，不用安排太多行程，只要走出去，總有讓人想駐足的風景。

大數據股份有限公司日前公布《2025最新旅行社撩動台灣人遊日心法》洞察報告，揭露台灣人赴日的熱門旅遊類型，以及旅行社如何運用策略靠創意日本行帶動一波聲量高峰。如今正值兩個月暑假檔期，勢必再掀起一波赴日旅遊熱潮。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，為你整理出十間人氣遊日旅行社，一起來比一比誰最懂日本、誰最貼近你的旅遊風格。

不管是自由行想要彈性客製，還是想省事選擇跟團，每家旅行社都有不同風格與強項。交給專業帶路，更容易找到適合自己的旅行方式。旅行不難，選對夥伴就能走得更順，每一站也更值得記住。

No.10 百威旅遊

網友永和阿嘉提供

網友永和阿嘉提供

百威旅行社1999年以專營香港線起步，隨著市場需求不斷擴大，陸續拓展出多元完整的亞洲產品線。 2010年起，百威網羅擁有逾20年資歷的日本、長程線商品資深規劃團隊，將觸角延伸出去。在郵輪領域表現亮眼，為《公主遊輪》、《歌詩達》、《MSC》、《龐洛》等國際品牌在台行銷代表。

網友表示，「跟過百威、雄獅、可樂，百威我擺第一」、「最近跟先生計劃國外旅行，恰巧經過百威門市，在了解價格及行程下超級心動」。目前官網推出限時限量的優惠活動「週二帶貨王」，包含沖繩超值選4天、神戶萬博會5天、東京吃和牛等，7、8月赴日可到「暑假出國嗨玩趣」、「暑假遛小孩．樂逍遙日韓」專區找尋自己喜愛的行程。

No.9 鳳凰旅遊

鳳凰旅遊前身為「亞洲旅行社」，1957年從接待外賓起家，到1988年轉型為綜合旅行社，迅速擴展海內外業務，創下連續多年業績成長50%的佳績，並於2001年成為台灣首家上櫃、2011年進一步上市的旅行社。網友反饋提到，「感謝鳳凰的用心安排，讓這趟旅程充滿美好回憶與感動」、「非常感謝這次的安排與照顧，期待下次還有機會再跟著你們出發去探索更多美麗的地方」。

首創旅遊產品分級制度，將行程劃分為「金碧鳳凰」、「鳳凰精選」與「鳳凰逍遙」三大系列，對應不同旅客的需求與預算。無論是深度探索、經典玩法，還是輕鬆自由的旅遊步調，都能找到合適選擇。其中歐洲行程與日本關東行程特別受到旅客青睞。今年暑假可以考慮像是「山陰鳥取•島根神話5日」漫遊柯南小鎮、鬼太郎妖怪街、浦富島巡覽船、砂之丘美術館等；「蔚藍沖繩4日」前往最重磅Junglia叢林樂園，身歷其境看侏儸紀恐龍出沒；「關西三都FUN暑假5日」到環球樂園玩到翻。

No.8 燦星旅遊

《網路溫度計DailyView》

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2003年成立的燦星旅遊，是台灣第一代網路旅行社，過去為燦坤集團旗下事業，後因經營不善求售，2022年台鋼集團入股，並於2023年更名為「台鋼燦星國際旅行社」，結合集團資源，發展出具規模與效率的娛樂休閒旅遊版圖。

近年台鋼燦星積極拓展包機版圖，攜手台灣虎航開啟日本高知、秋田與泰國普吉島的獨家直飛航點，2024年更陸續推出台中出發直飛東京、名古屋、釜山及高雄飛首爾等熱門行程。深耕中南部市場，持續優化旅遊產品，提供分眾化、差異化的行程，滿足不同族群的旅行期待。不僅強調服務細緻，更重視人才發展與內部升級，2024年正式啟動「台鋼燦星2.0」計劃，朝智慧化、國際化全面進化。

而在眾多行程中，像是北海道享受蟹味吃到飽的快樂，參加「初夏特賣．升等螃蟹放題x雙溫泉」絕對讓你值回票價；想帶一家大小前往東京迪士尼、大阪環球影城創造美好回憶，也有多種行程選擇。

No.7 易飛旅遊

《網路溫度計DailyView》

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易飛旅遊前身為「易飛網」，成立於1999年，早期即掌握國內三大航空公司的票務資源，是台灣最早建置網路訂票系統的業者之一，被視為本土網路旅遊平台的先驅。2024年正式更名為易飛旅遊。

提供一站式旅遊預訂，擁有強大的電子商務整合能力，易飛旅遊推出「特惠南北九州雙電車饗食5日」，安排陶瓷鳥居陶山神社、太宰府旅人號、熊本城、萌熊電車、櫻島火山、宮崎牛饗食購物逛街等行程；還有「宮賀新喜小資輕旅行5日」帶你遊覽懸崖鵜戶神宮、絕景馬背山、秘境高千穗峽、水鄉柳川遊船、大自然洗衣板青島神社。

使用過的網友分享，「訂過2次沒什麼問題，而且它可以集點，下次買飛機票的時候還可以折抵點數」、「易飛、易遊、吉帝標榜是價格取勝」；不過也有網友提醒，「第三方網站有時候比較便宜、可以集點，但只要出現問題，航班取消、改期就很麻煩，有的因為自身關係要改的，手續費很貴，而且廉價航空，最好還是官方網站買」。

No.6 喜鴻假期

《網路溫度計DailyView》

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創立於1999年的喜鴻假期，深耕台灣旅遊市場逾20年，始終堅持「品質嚴選」的產品理念，結合誠信服務與創新科技，打造多元而獨特的全方位旅遊體驗。不論是企業獎勵旅遊、學校團體參訪、或個人客製化旅遊皆能量身規劃，滿足不同客層的深度需求。

喜鴻團隊具備豐富操作經驗，擅長安排亞洲在地文化探索、歐美精緻人文行程、島嶼度假、主題限定團、甚至高端揮桿旅遊。官網有「兒童最高省6000．夏日HIGH翻北海道5日」的暑期行程，親子一同在夏天的北海道，觀賞藍天之下的百花盛開，絕對能讓您擁有一個難忘的愜意假期；還有朝聖日本聖岳的「勇闖富士山」，標榜最短征服路線，一睹壯麗御來光絕景。

特別值得一提的是，為深耕日本市場，喜鴻於2003年在北海道設立分公司「日本トラベルKIKO」，提供橫跨語言與文化的專業服務，結合台灣的熱誠與日本的精緻款待，廣受來自台灣、中國、新加坡、東南亞等地旅客青睞。

No.5 雄獅旅遊

《網路溫度計DailyView》

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想省錢出國大玩特玩的人，快來看雄獅旅遊推出的「日本限量特惠團」！有爆省旅遊季、暑假清艙大促銷、最低免3萬、揪團最省、夏日祭典等折扣類別，就是要給你甜甜價！不管你是想去東京迪士尼開啟夢幻的一天、搭乘函館夜景纜車俯瞰璀璨燈海，或是漫遊合掌村的童話雪景、參拜金刀比羅宮汲取能量、探訪雪白姬路城的壯麗風姿，都能用優惠價格找到遊程；預計規劃一起追楓的旅客，也有紅葉季專區可參考。

創立於1985年的雄獅旅遊，是台灣最具代表性的旅行品牌之一，連續獲選為商務人士與旅人心中最理想的旅行社，目前擁有全球36個服務據點，跨足五大洲、橫跨14國。

雄獅以「Lion, Enriching Life」為核心理念，不只是帶你旅行，更致力於成為全球華人首選的旅遊生活服務品牌。提供經濟型到高端奢華多樣行程，擅長親子、銀髮與文化深度遊，一大特色是擁有自營導遊團隊和完善售後服務，令旅客安心放心。

No.4 找到了旅遊

網友永和阿嘉提供、《網路溫度計DailyView》

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「找到了！一起旅遊趣，給你最高CP值的團體旅遊。」1990年成立的找到了旅行社，專營企業員工旅遊、學生畢業旅行、個人自助行程，並提供機票、住宿代訂及全套客製化服務。

旅遊產品橫跨五大洲，涵蓋亞洲熱門地區，如菲律賓、泰國、馬來西亞、新加坡，以及越南、緬甸、柬埔寨等中南半島國家，也包含日本、韓國、關島、帛琉等知名度假地。此外，也擅長包裝中亞與歐非行程，像是土耳其、埃及、杜拜、義大利、法國、冰島，以及國際豪華郵輪，台灣本島與離島旅遊也一應俱全。雖然產品多元，日本行程的討論度也頗多，才能名列第四。

近期推出特色產品是「關西雙樂園」，前往清水寺、嵐山渡月橋、神戶動物王國、大阪樂高樂園、日本環球影城；還有「超值名古屋」一覽江戶宿驛古道、熱田神宮、大須觀音寺。

No.3 五福旅遊

旅遊界南霸天、日本旅遊專家的五福旅遊，1988年自高雄起家，秉持「誠實苦幹、精益求精、堅持品質、轉型升級」經營理念，專注耕耘日本旅遊，後來逐漸擴大經營，2018年成為台灣第5家上市櫃的旅行社。

五福旅遊秉持誠信經營，打造高品質服務，尤其在日本東北地區的行程規劃極具特色；經歷疫情期間、旅遊業寒冬，仍看好日本線復甦潛力提前布局。近期日本旅遊有「夢想九州雙樂園5日」，包含MIFFY夢幻小鎮、由布院散策道的溫泉城鎮、柳川遊船、自然動物園等行程；特別的是有一團「2025巔峰富士山登山6日」聘請日本高山嚮導，預計8月出發，年齡介於12至65歲之間，身體健康、無重大疾病並有規律登山或運動習慣者皆可報名。

網友評價指出，「如果你是預算有限的人，五福和山富會是比較高CP值的選擇」、「第一次參加五福3/22北海道6+1天團，真的有驚豔到，導遊阿智出發前就溫馨提醒出發注意事項，行程時間也掌握很好，食宿都很用心，希望下次有機會再來跟團」。

No.2 易遊網

《網路溫度計DailyView》

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易遊網成立於2000年，是台灣首家線上旅行社，開創數位化旅遊訂購的新模式。經過多年發展，已成為台灣規模最大的線上旅遊平台之一。以「數位化」、「行動化」、「平台化」為核心理念，整合機票、飯店、門票、接駁等多元產品，打造全台唯一可「一站式購足」的旅遊App，讓自由行旅客可一次完成機票、住宿、行程與票券的預訂。

易遊網涵蓋國內外萬種旅遊選擇，包含線上機票銷售（年破百萬航段）、台灣最大訂房平台及高鐵假期銷售等，網友評價，「易遊網是旅遊平台，會將行程轉發包給其他旅行社」、「在網頁往右滑些〔作業說明〕那選項按進去滑到中間處會有個〔聯合服務〕即能清楚知道是哪家旅行社出團的」。

日本旅遊產品豐富，2025年最新推薦行程為「小資特惠團」，標榜跟團遊日本2萬5有找；星宇航空限定合作專區，帶你前往沖繩、宮古島享受秘境之美；夏季限定6-8月還有北海道盛夏紫色花海等你探訪。

No.1 可樂旅遊

《網路溫度計DailyView》

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可樂旅遊是台灣知名的旅遊品牌，品牌於1981年註冊，初期以短程線商品為主。隨著市場發展與旅客需求多元化，可樂旅遊持續拓展產品線，致力於打造兼具自由行與精選團體行程的多樣化旅遊選擇，滿足各類型旅客的需求。

目前官網主推的優惠活動「88節旅遊新提案－感恩老爸 玩日本省很大」，針對勤學型老爸、積極型老爸、自由派老爸、品味系老爸推薦不同行程，不管是想來場京阪神三古都、淺草觀音寺等古蹟巡禮，到北海道看看富良野薰衣草、尼克斯海洋公園，或是想欣賞立山黑部景觀、小豆島瀨戶內藝術祭的風光，一定會找到你最愛的遊程安排。

Dcard有網友稱讚，「跟日本團都找可樂，兩次導遊都很帥」、「之前去日本，導遊很讚，行程住宿吃飯也都不錯」、「可樂旅遊的團費普遍比其他大品牌便宜，尤其是在旅展或限時促銷期間，常常可以撿到寶。像我參加的那團日本行程，不只五天四夜含機票飯店，還吃到一兩頓不錯的餐，整體下來覺得超划算」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年06月27日至2025年06月26日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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