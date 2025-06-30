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家樂福「味旅義大利」體驗濃濃義式風情 滿額送橄欖油
隨著歐洲旅遊熱潮復甦，好吃又充滿渡假氛圍的義大利再度成為旅遊熱門國之一。根據義大利觀光局與歐洲旅遊委員會數據，2024年上半年外籍旅客在義觀光消費年增逾17%，亞洲旅客明顯回流，其中台灣更成為義國熱門城市的主要亞洲客源之一。
家樂福觀察，義大利食品在台銷售連年成長，2024年義式進口食品年增3%，冷凍披薩、氣泡酒、橄欖油與餅乾類最受歡迎。為迎接夏季旅遊旺季，家樂福攜手ICE義大利經濟貿易文化推廣辦事處，自即日起至7月8日再推「味旅義大利」活動，蒐羅義大利各地代表商品，主打料理靈魂配料如麵條、麵醬、橄欖油、松露醬與乳酪等，並推出多款即食披薩，讓消費者在家也能輕鬆享受道地義式風味。
另有超過60款義大利葡萄酒、氣泡酒、香檳與啤酒登場，打造濃厚異國氛圍。活動期間，單筆購買指定義大利商品滿888元即贈MASTURZO橄欖油100ml乙瓶，全店不限金額亦可299元加購阿爾卑斯Asti氣泡甜白酒750ml。
家樂福並於7月5、6日於嘉義、重慶、仁德、內壢、斗六、新仁等指定分店舉辦「義遊味境」集章、「面具派對」及「皮革零錢包DIY」等體驗活動，邀請消費者共享夏日義式生活。
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