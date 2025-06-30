Apple Music迎10周年 全新頂級音樂創作空間首度公開
Apple Music迎來10周年，首度公開歷來最具規模的創意專案：啟用位於洛杉磯的全新頂尖創作空間，著重於以藝人為核心的內容、音訊創新，以及更深度的樂迷互動，同時也展現了Apple對藝人支持與創作自由的長期承諾。
全新創作空間預計今夏啟用，樓高3層、佔地逾15,000平方英尺，設有2間配備空間音訊功能的廣播錄音室、1座4,000平方英尺的攝影棚、1間頂級規格的空間音訊混音室，還有間1攝影與社群媒體實驗室、剪輯室與演員休息室，以及私人隔音創作空間，並設有展示Apple Music經典時刻照片與藝術品的廊道。
而這個空間也將成為Apple Music全球創意據點串聯的重要樞紐，目前已涵蓋紐約、東京、柏林、巴黎、納許維爾等城市。除音樂製作外，更強化現場演出、粉絲互動與數位內容創作，將成為未來10年的音樂創作基地。
為慶祝10周年，Apple Music電台將從即日起推出為期1週的特別內容與直播節目，揭開序幕的是太平洋時間上午6時播出的《Don’t Be Boring》，由Zane Lowe與Ebro Darden回顧Apple Music電台的創立歷程。接著全天將接續播放《10 Years of Apple Music》及《Live: 10 Years Of Apple Music》等特別節目，全球樂迷可透過apple.co/_Radio免費收聽。
自7月1日起，Apple Music亦將倒數揭曉過去10年串流次數最多的500首歌曲，每日公布100首，最終於7月5日揭曉前100首，屆時將同步上架「10 Years of Apple Music: Top Songs」播放清單。
Apple Music也將推出年度「音樂回憶」體驗的特別版本「Replay All Time」，讓聽眾回顧自己加入Apple Music以來播放次數最多的歌曲。訂閱者可從「首頁」標籤頁串流播放自己的「音樂回憶」歌單，強化個人化音樂記憶與連結。
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