快訊

網紅「仙塔律師」涉助詐團洗錢洩密 北檢訊後以70萬元交保

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple Music迎10周年 全新頂級音樂創作空間首度公開

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全新創作空間特別為藝人而設計，內部空間特別展示了Apple Music過去與現在經典時刻的照片和藝術品。圖／蘋果提供
全新創作空間特別為藝人而設計，內部空間特別展示了Apple Music過去與現在經典時刻的照片和藝術品。圖／蘋果提供

Apple Music迎來10周年，首度公開歷來最具規模的創意專案：啟用位於洛杉磯的全新頂尖創作空間，著重於以藝人為核心的內容、音訊創新，以及更深度的樂迷互動，同時也展現了Apple對藝人支持與創作自由的長期承諾。

全新創作空間預計今夏啟用，樓高3層、佔地逾15,000平方英尺，設有2間配備空間音訊功能的廣播錄音室、1座4,000平方英尺的攝影棚、1間頂級規格的空間音訊混音室，還有間1攝影與社群媒體實驗室、剪輯室與演員休息室，以及私人隔音創作空間，並設有展示Apple Music經典時刻照片與藝術品的廊道。

而這個空間也將成為Apple Music全球創意據點串聯的重要樞紐，目前已涵蓋紐約、東京、柏林、巴黎、納許維爾等城市。除音樂製作外，更強化現場演出、粉絲互動與數位內容創作，將成為未來10年的音樂創作基地。

為慶祝10周年，Apple Music電台將從即日起推出為期1週的特別內容與直播節目，揭開序幕的是太平洋時間上午6時播出的《Don’t Be Boring》，由Zane Lowe與Ebro Darden回顧Apple Music電台的創立歷程。接著全天將接續播放《10 Years of Apple Music》及《Live: 10 Years Of Apple Music》等特別節目，全球樂迷可透過apple.co/_Radio免費收聽。

自7月1日起，Apple Music亦將倒數揭曉過去10年串流次數最多的500首歌曲，每日公布100首，最終於7月5日揭曉前100首，屆時將同步上架「10 Years of Apple Music: Top Songs」播放清單。

Apple Music也將推出年度「音樂回憶」體驗的特別版本「Replay All Time」，讓聽眾回顧自己加入Apple Music以來播放次數最多的歌曲。訂閱者可從「首頁」標籤頁串流播放自己的「音樂回憶」歌單，強化個人化音樂記憶與連結。

洛杉磯據點包含兩間先進廣播錄音室，具備沉浸式「空間音訊」播放功能與可調整設備，可進行現場訪談、輕鬆對談或即興演出。圖／蘋果提供
洛杉磯據點包含兩間先進廣播錄音室，具備沉浸式「空間音訊」播放功能與可調整設備，可進行現場訪談、輕鬆對談或即興演出。圖／蘋果提供
Apple Music推出年度「音樂回憶」體驗的特別版本Replay All Time，讓聽眾回顧自己加入Apple Music以來播放次數最多的歌曲。圖／蘋果提供
Apple Music推出年度「音樂回憶」體驗的特別版本Replay All Time，讓聽眾回顧自己加入Apple Music以來播放次數最多的歌曲。圖／蘋果提供
Apple宣布在洛杉磯打造全新頂級錄音空間，著重於以藝人為核心的內容、音訊創新，以及更深度的樂迷互動。圖／蘋果提供
Apple宣布在洛杉磯打造全新頂級錄音空間，著重於以藝人為核心的內容、音訊創新，以及更深度的樂迷互動。圖／蘋果提供
這座位於洛杉磯的全新創作空間特別為藝人而設計，共3層樓，總面積超過15,000平方英尺。圖／蘋果提供
這座位於洛杉磯的全新創作空間特別為藝人而設計，共3層樓，總面積超過15,000平方英尺。圖／蘋果提供

音樂 社群媒體 Apple

延伸閱讀

小布《F1電影》全球票房破億 為蘋果締造首次電影大賣成績

小米首款純電休旅YU7亮相！充滿電最遠可跑835公里

車主超愛用Apple CarPlay！但車廠為何說不？三大理由曝光

JDB娛樂不倫醜聞！女偶像深夜幽會公司代表 IHOTEU全員解約

相關新聞

Apple Music迎10周年 全新頂級音樂創作空間首度公開

Apple Music迎來10周年，首度公開歷來最具規模的創意專案：啟用位於洛杉磯的全新頂尖創作空間，著重於以藝人為核心...

用山茶花清爽過一夏！香奈兒全新潔顏慕絲與精萃噴霧

香奈兒（CHANEL）將於7月4日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市全新香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯與香奈兒1號紅色山...

26春夏巴黎男裝周／NIGO攜手藤原浩 打造KENZO時尚夜店

KENZO於巴黎男裝周期間於巴黎傳奇西餐廳Maxim's發表2026春夏男女裝大秀，延續品牌創辦人高田賢三（Kenzo ...

不只肥前屋！台北「12間人氣鰻魚飯」竟有日本百年老店

老字號鰻魚飯「肥前屋」無預警熄燈，引起許多民眾不捨，但也有人認為肥前屋「刺太多」，評價不一。其實不僅肥前屋，台北仍有許多...

非快閃！全台首間「海尼根品牌概念店」進駐信義區

強調「不是快閃」的全台第一家海尼根品牌概念店、首次以實體酒吧形式登場，正式落腳信義區，並攜手話題場域Cafe from ...

遠百年中慶夏折扣 首13日百貨服飾累計滿5000元送500

國際政經局勢動盪，眾多因素紛擾牽動下，市場有感精品、3C、家電將再傳漲，消費者面對購買支出，勢必更謹慎保守以待，看準優惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。