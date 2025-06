Apple Music迎10周年 全新頂級音樂創作空間首度公開

Apple Music迎來10周年,首度公開歷來最具規模的創意專案:啟用位於洛杉磯的全新頂尖創作空間,著重於以藝人為核心的內容、音訊創新,以及更深度的樂迷互動,同時也展現了Apple對藝人支持與創作自由的長期承諾。

全新創作空間預計今夏啟用,樓高3層、佔地逾15,000平方英尺,設有2間配備空間音訊功能的廣播錄音室、1座4,000平方英尺的攝影棚、1間頂級規格的空間音訊混音室,還有間1攝影與社群媒體實驗室、剪輯室與演員休息室,以及私人隔音創作空間,並設有展示Apple Music經典時刻照片與藝術品的廊道。

而這個空間也將成為Apple Music全球創意據點串聯的重要樞紐,目前已涵蓋紐約、東京、柏林、巴黎、納許維爾等城市。除音樂製作外,更強化現場演出、粉絲互動與數位內容創作,將成為未來10年的音樂創作基地。

為慶祝10周年,Apple Music電台將從即日起推出為期1週的特別內容與直播節目,揭開序幕的是太平洋時間上午6時播出的《Don’t Be Boring》,由Zane Lowe與Ebro Darden回顧Apple Music電台的創立歷程。接著全天將接續播放《10 Years of Apple Music》及《Live: 10 Years Of Apple Music》等特別節目,全球樂迷可透過apple.co/_Radio免費收聽。

自7月1日起,Apple Music亦將倒數揭曉過去10年串流次數最多的500首歌曲,每日公布100首,最終於7月5日揭曉前100首,屆時將同步上架「10 Years of Apple Music: Top Songs」播放清單。