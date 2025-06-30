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用山茶花清爽過一夏！香奈兒全新潔顏慕絲與精萃噴霧

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）將於7月4日起於香奈兒全櫃點及線上美妝精品店上市全新香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯與香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧。

「香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯」全新配方添加山茶花神經醯胺。只需一擠，再加點水，無需費力搓揉，就能將臉龐包覆在豐盈泡沫無比柔軟的質地裡，最後以水沖洗，便能將髒汙帶走，最後用乾淨的毛巾輕拭，是每個保養程序都不可或缺的關鍵步驟。將「香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯」納入保養陣容，若再搭配香奈兒獨家按摩手法，產製出最濃密的泡沫，以指腹向外畫小圈輕柔按摩，接著用整個手掌包覆肌膚，在雙頰、前額與下巴畫大圈進行舒緩按摩，就能讓日常護膚轉化成為屬於自己的療癒時光。

可隨身攜帶的「香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧」則含有精華液等級的紅色山茶花活能萃取。澄透的水滴型瓶身換上充滿香奈兒經典風格的透亮紅瓶包裝，隨行設計線條簡練、外型圓潤，方便隨身攜帶。論參加草地音樂會、在戶外咖啡廳小憩、出入辦公室、騎乘單車通行、享受狂歡夜晚或前往各地旅行等，「香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧」體積極致輕巧，可輕鬆放入包中、口袋或一手掌握，視需要全天候隨時補噴。

香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯150ml，2,050元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯150ml，2,050元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧將於7月4日起上市。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧將於7月4日起上市。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯將於7月4日上市。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯將於7月4日上市。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯150ml，2,050元。圖／香奈兒提供
香奈兒深海精萃山茶花潔顏慕斯150ml，2,050元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧將於7月4日起上市。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧將於7月4日起上市。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花精萃噴霧50ml，3,980元。圖／香奈兒提供

香奈兒 按摩 咖啡廳

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