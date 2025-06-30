26春夏巴黎男裝周／NIGO攜手藤原浩 打造KENZO時尚夜店

KENZO於巴黎男裝周期間於巴黎傳奇西餐廳Maxim's發表2026春夏男女裝大秀，延續品牌創辦人高田賢三（Kenzo Takada）勇於跨界、自由奔放的精神，藝術總監NIGO以CLUB KENZO為靈感核心，並由日本音樂家兼潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）操刀現場配樂。打造一場結合街頭潮流、次文化與高端剪裁的時尚派對。包括香港歌手姜濤、中國演員田嘉瑞、泰國男團BUS、日本男星櫻田通等人都出席看秀。

此次系列靈感汲取自三大文化場景：藝術家Andy Warhol的The Factory、高田賢三先生70年代的巴黎工作室，以及NIGO自身涵蓋街頭風格、名人與創意社群的文化圈。在彷如夜店的環境下，KENZO男孩與女孩不拘泥性別界線，圖騰靈感來自保齡球約會場景與奇幻動畫角色，延續2025秋冬女裝系列「虎兔戀曲」的故事，推出角色包括兔子K@li、老虎Quique，以及他們的虎紋兔寶寶Mimi、Jojo 與 Zaza，成為系列設計亮點。