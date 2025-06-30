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26春夏巴黎男裝周／NIGO攜手藤原浩 打造KENZO時尚夜店

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
KENZO經典花卉圖騰翻新再現。圖／惇聚國際提供
KENZO經典花卉圖騰翻新再現。圖／惇聚國際提供

KENZO於巴黎男裝周期間於巴黎傳奇西餐廳Maxim's發表2026春夏男女裝大秀，延續品牌創辦人高田賢三（Kenzo Takada）勇於跨界、自由奔放的精神，藝術總監NIGO以CLUB KENZO為靈感核心，並由日本音樂家兼潮流教父藤原浩（Hiroshi Fujiwara）操刀現場配樂。打造一場結合街頭潮流、次文化與高端剪裁的時尚派對。包括香港歌手姜濤、中國演員田嘉瑞、泰國男團BUS、日本男星櫻田通等人都出席看秀。

此次系列靈感汲取自三大文化場景：藝術家Andy Warhol的The Factory、高田賢三先生70年代的巴黎工作室，以及NIGO自身涵蓋街頭風格、名人與創意社群的文化圈。在彷如夜店的環境下，KENZO男孩與女孩不拘泥性別界線，圖騰靈感來自保齡球約會場景與奇幻動畫角色，延續2025秋冬女裝系列「虎兔戀曲」的故事，推出角色包括兔子K@li、老虎Quique，以及他們的虎紋兔寶寶Mimi、Jojo 與 Zaza，成為系列設計亮點。

義式剪裁首次導入KENZO品牌美學，並以龐克態度顛覆經典樣貌。KENZO經典花卉圖騰翻新再現，包含高田賢三曾穿著的玫瑰印花，90年代早期的花卉圖樣經過幻彩化重組，搭配星星、棋盤格、Harlequin菱格等對比元素重新組合。學院與常春藤風格字體交錯疊中被賦予龐克調性，融合DIY次文化圖騰，保齡球鞋概念被重新演繹為多款「厚底」設計，包款則採用貼布、噴漆與其他龐克風格手法裝飾。KENZO與New Era的合作也在本季回歸，推出全新59FIFTY訂製帽款系列。

迷你短燈籠褲與厚底鞋搭的搭配充滿次文化氣息。圖／惇聚國際提供
迷你短燈籠褲與厚底鞋搭的搭配充滿次文化氣息。圖／惇聚國際提供
KENZO經典花卉圖騰翻新再現。圖／惇聚國際提供
KENZO經典花卉圖騰翻新再現。圖／惇聚國際提供
厚底鞋的鞋跟融入雪球。圖／惇聚國際提供
厚底鞋的鞋跟融入雪球。圖／惇聚國際提供
KENZO 2026春夏男女裝系列以CLUB KENZO為靈感核心。圖／惇聚國際提供
KENZO 2026春夏男女裝系列以CLUB KENZO為靈感核心。圖／惇聚國際提供
義式剪裁首次導入KENZO品牌美學，並以龐克態度顛覆經典樣貌。圖／惇聚國際提供
義式剪裁首次導入KENZO品牌美學，並以龐克態度顛覆經典樣貌。圖／惇聚國際提供
包款以噴漆手法裝飾奇幻動畫角色。圖／惇聚國際提供
包款以噴漆手法裝飾奇幻動畫角色。圖／惇聚國際提供
（由右至左）泰國男團BUS成員Nex與Thai出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
（由右至左）泰國男團BUS成員Nex與Thai出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
義式剪裁首次導入KENZO品牌美學，並以龐克態度顛覆經典樣貌。圖／惇聚國際提供
義式剪裁首次導入KENZO品牌美學，並以龐克態度顛覆經典樣貌。圖／惇聚國際提供
香港歌手姜濤出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
香港歌手姜濤出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
KENZO與New Era的合作也在本季回歸，推出全新59FIFTY訂製帽款系列。圖／惇聚國際提供
KENZO與New Era的合作也在本季回歸，推出全新59FIFTY訂製帽款系列。圖／惇聚國際提供
日本演員櫻田通出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
日本演員櫻田通出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
中國演員田嘉瑞出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
中國演員田嘉瑞出席KENZO 2026春夏男女裝大秀。圖／惇聚國際提供
編織包以貼布、噴漆等龐克風格手法裝飾。圖／惇聚國際提供
編織包以貼布、噴漆等龐克風格手法裝飾。圖／惇聚國際提供

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