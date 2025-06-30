兩廳院下半年鋼琴盛宴 聚焦4大名家登台

過往兩廳院一向給人戲劇和舞蹈節目出色，但音樂節目稍微相形失色的狀態，今年兩廳院聚焦鋼琴名家，下半年包括皮耶-洛朗．艾馬爾等4位鋼琴家將先後訪台，帶來多元琴音盛宴。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，下半年將舉辦四檔鋼琴音樂會，包括法國鋼琴家皮耶-洛朗．艾馬爾（Pierre-Laurent Aimard）、七度獲留聲機大獎肯定的挪威鋼琴名家萊夫．奧維．安斯涅（Leif OveAndsnes）、魯賓斯坦鋼琴大賽首獎得主基里爾．格斯坦（Kirill Gerstein）等。

另外范．克萊本國際鋼琴大賽最年輕金獎得主任奫燦（Yunchan Lim）也將攜手英國知名指揮丹尼爾．哈丁（Daniel Harding）及義大利知名聖西西里亞管弦樂團（Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia）合作，帶來拉威爾「G大調鋼琴協奏曲」。

這些節目演出形式從獨奏到協奏，曲目橫跨巴洛克、古典、浪漫與現代，多元而饒富趣味。

法國鋼琴家艾馬爾獨奏會將於10月12日在國家音樂廳演出。艾馬爾以追求極致的音色而聞名，他也曾與已故作曲家梅湘、布列茲等當代作曲大師密切合作，並榮獲多項音樂大獎。這次演出將以匈牙利當代作曲家庫塔格的「遊戲（Játékok）」曲集作為演出主軸。

挪威鋼琴家安斯涅將於10月26日在國家音樂廳舉辦鋼琴獨奏會。安斯涅不依靠鋼琴大賽光環，而是透過一場場極富巧思的演奏，逐步擄獲聽眾的心，至今獲葛萊美獎十一次提名，並榮獲七座留聲機大獎。睽違十年再度來台，安斯涅將帶來李斯特、貝多芬及舒曼等樂作。

韓國鋼琴家任奫燦將於11月25日再登國家音樂廳舞台，這次將與義大利百年樂團聖西西里亞管弦樂團合作，在作曲家拉威爾誕辰150週年之際，演繹受爵士音樂啟發的「G大調鋼琴協奏曲」。聖西西里亞管弦樂團則被譽為「義大利黃金之聲」，有別於台灣樂壇經常聽見的德奧樂團音色，值得期待。

俄裔美國鋼琴家格斯坦音樂會將於12月22日登場，他從爵士鋼琴起家，在2001年的魯賓斯坦鋼琴大賽獲得首獎而嶄露頭角，這是他首次來台舉辦獨奏會，曲目包括李斯特、布拉姆斯等樂作。